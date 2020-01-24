Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu, Davos'ta dijital dönüşümü anlattı

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında iş dünyası liderlerine Koç Topluluğu'ndaki dijital dönüşümü anlattı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Çakıroğlu, Davos Zirvesi kapsamında Endüstri 4.0 uygulamalarıyla dünyaya öncülük eden şirketlerin yöneticilerini buluşturan "Neden Milyonlarca İnsan Dördüncü Endüstri Devrimi'nden Mahrum Kalabilir?" başlıklı panelde bir konuşma yaptı.

Çakıroğlu konuşmasında, dijital teknolojilerdeki hızlı değişimin yıkıcı etkilerinin sadece uyum değil tam anlamıyla bir dönüşümü şart koştuğunu ifade etti.

Mevcut başarı formüllerinin gelecekteki başarıyı garanti etmediğine vurgu yapan Çakıroğlu, "4 yıl önce topluluğumuz bünyesinde başlattığımız Dijital Dönüşüm Programı'yla tüm şirketlerimizde yenilikçi, iş birliğine açık, müşteriyi merkeze alan ve daha çevik yeni bir kültür oluşturma hedefiyle yola çıktık. Veriye dayalı karar verme disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getirdik. Dijital dönüşümü, topluluk gündemimizin ilk sırasına taşıdık. Bugün Koç Topluluğu'ndaki her bir çalışma arkadaşım kültürel dönüşüme yönelik gayretlerinin, finansal hedefler kadar değerli olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.