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Köfteci Yusuf'taki domuz skandalı sonrası 'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' dedi, il adı bile verdi: 'En acısı şu...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.10.2024 10:57
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Türkiye günlerdir 'domuz eti' tespit edilmesi olayını konuşurken, 'Köfteci Yusuf' skandalı daha da büyüttü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle bazı gıdalarda domuz eti çıkması büyük tepkiye yol açtı. Skandal günlerdir konuşulurken gazeteci Barış Yarkadaş etlerde ve köftelerde domuz eti kullanımına dair edindiği bilgileri aktararak 5 restoran zincirinin sahiplerine ayrı ayrı sorduğunu ve 'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' dediklerini belirtti.

Köfteci Yusuf'taki domuz skandalı sonrası 'Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın' dedi, il adı bile verdi: 'En acısı şu...'

Türkiye, günlerdir 'domuz eti' skandalını konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, geçtiğimiz günlerde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınlamasıyla gıdalara karıştırılan ürünler tüm Türkiye'yi şaşkına çevirmiş ve özellikle 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta da domuz eti tespit edilmesi infial uyandırmıştı. Domuz eti konusunda çok konuşulacak yeni iddialar da geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, etlerde domuz eti kullanımıyla ilgili öğrendiği çok çarpıcı bilgileri anlattı.

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DOMUZ ETİ KÖFTENİN, KEBABIN İÇİNE NASIL KARIŞIYOR?

TV100 canlı yayınında Barış Yarkadaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün Türkiye'nin en tanınmış restoran zincirlerinin sahiplerini aradım. İşte Adana satan, Urfa satan falan filan, kebap vesaire satan. Dedim ki 'Bu domuz eti bu köftenin, bu kebabın içine nasıl karışıyor?' Bak dedikleri şu; Türkiye'de dediler 5-6 tane ciddi et satan zincirler var. İsimlerini vermeyeyim tamam mı. Bunlar dedi gıda mühendisleri aracılığıyla ürünlerini biz gider sabah teklif alırız ya da bir gün önceden teklif alırız, gıda mühendislerinin raporlarını görürüz ne eti olduğunu biliriz, kaç günlük et olduğunu biliriz, alır getirir dükkanımızda satarız. Peki dedim abi bu domuz nerede karışıyor. Domuz şurada karışıyor dedi; senin etin geldiğinde dedi, adam sürümden kazanmak, daha çok satmak, daha çok müşteri çekmek için yakaladığı domuzu bir yerde kes istiyor ve o domuzu getirip kuyruk yağını, etini... İl de verdiler. İl il anlattılar da şimdi tantana çıkacak vay efendim diye... Adana. En çok dedi, Adana'da domuz olur dedi. Adana'da dedi domuz çok olur, 3 tane kebapçı arkadaşım. Gerçekten. Hayır Adanalı şimdi... Adana ayağa kalkacak. Bunlar diyor ki yaban domuzunu gidiyor yakalıyorlar... Anlattığı şu bak, Türkiye'nin çok önemli bir kebapçısı şunu söyledi; domuz etini kasapta dedi kıyma eti olarak satarlar. Hazır çekilmiş kıyma hileye çok açıktır, ruhunuz bile anlamaz. Domuz etini getirir dedi köftenin içine katarlar, etler dedi birbirine benzediği için bunu dedi Fransa'da ve Cezayir'de çok yaparlar dedi. Cezayir'de Müslüman memleket. Hiç dedi ruhun anlamaz.

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"TÜRKİYE'DE NE YAZIK Kİ ÇOK YAYGIN"

Bunu şunun için yapıyorlar dedi; domuz etinin Türkiye'de bir piyasası olmadığı için, çok az kasapta domuz eti satıldığı için çok çok az yerde satıldığı için, tüketilmediği için mali bir karşılığı yok, bunu getirir dedi katarlar, sen dedi dana eti yiyorum diye domuz etini yersin, köfteyi de yersin dedi, ona biraz da sos kattı mı Allah'ın kulu anlamaz dedi. 'Peki bu yaygın mı?' dedim. 5 tane restoran zincirinin ayrı ayrı sahiplerine sordum, hani yanılmamak için. Söyledikleri şu; Türkiye'de ne yazık ki çok yaygın dediler. Domuz eti kullanımı. Ama şunu unutmayın dediler ısrarla beşi de, dediler ki; büyük firmalardan aldığımız etlerde böyle bir şey olmaz. Onlar zaten gıda mühendislerinin raporlarıyla çıkıyor. Biz kendimiz görerek alıyoruz. Bütün hile hurda mutfakta oluyor. Daha önceden kesilmiş vurulmuş domuzlar gece dedi getiriliyor ve bunun dedi bakın en acısı şu iki hukukçu arkadaşımız var burada, bak mesela bir restoran sahibi arkadaşımız dedi ki şu anda yayını izliyor at eti satmanın hiçbir cezası yok dedi. Her gün dedi gazetelerde dedi görüyorsun."

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Öte yandan çiftliklerde yetiştirilen domuz etinin fiyatının dana etinden daha pahalı olması, "Restoranlar neden domuz etini tercih ediyor?" sorusunu da akıllara getirdi.

"ONLARIN KULLANDIĞI YABAN DOMUZLARI"

Konuyla ilgili olarak domuz eti satışı yapan bir firmanın sorumlusu olan Halit Özbahçıvan Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'a konunun detaylarını anlattı.

Özbahçıvan bakanlığın listesinde yer alan söz konusu şirketlerin kullandığı domuz etinin çiftliklerde yetiştirilen evcil domuzların eti olmadığını, yaban domuzları olduğunu belirtti. Karkas (kemikli) dana etinin 300-350 liradan satıldığını, karkas domuz etinin de güncel satış fiyatının 350-400 lira bandında olduğunu vurgulayan Özbahçıvan, "Ucuz olması için çiftliklerde yetiştirilen domuzların etlerini kullanmaları anlamsız olur. Hem böyle bir fiyat skalası varken hiçbir şirket bu riske girmez. Onların kullandığı sağlıklı olan çiftlik domuzları değil, yasalara aykırı şekilde avlanan ve ticareti yapılan yaban domuzları" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
domuz kıyma köfte
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