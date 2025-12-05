Köklü firmadan kötü haber: 89 yıllık sektör devi iflas ediyor!

Birçok sektörün köklü firmalarından kötü haberler geliyor! İzmir'de 89 yıldan beri hizmette olan Bilginoğulları ailesine ait iki firma konkordto talebi ile mahkmeye başvurdu. Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için konkordato talebi ise mahkeme tarafından kabul edildi.

3 AY MÜHLET VERDİ

Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları için ise geçici mühlet kararı verdi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dosyada, firmalar için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Ayrıca, konkordato sürecinin takibi için komiser heyeti de atandı. Yayımlanan ilanda, alacaklıların itiraz başvurularını 7 gün içerisinde mahkemeye iletmeleri gerektiği belirtildi.



89 YILDIR SEKTÖRDEYDİ

Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin temelleri, 1936 yılında merhum İsmail Bilginoğulları tarafından İzmir’de kurulan zeytinyağı fabrikasıyla atıldı. Bilginoğulları, Girit’ten Türkiye’ye döndükten sonra zeytinyağı kullanımını teşvik etmeyi amaçlamıştı. Yıllar içinde rafineri ve paketleme tesislerini genişleten şirket, kalite ve müşteri memnuniyetini merkeze alan yapısını kuşaktan kuşağa aktardı.

Bugün Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinin yönettiği Marbil, Torbalı’daki tesislerinde zeytinyağı üretim ve ihracatını sürdürüyor. Selesta Kozmetik ise aile şirketinin gıda ve kozmetik alanındaki ikinci önemli markası olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: İz Gazete