Kolay emeklilik fırsatı için detaylar belli oldu! İhya kolaylığı erken emekliliğin yolunu açacak…

Bağ-Kur’luların yüzü yapılacak yeni yapılandırma ile güldü. Kamuya olan borçlarını bitirme imkânı verilen Bağ-Kur’lulara erken emeklilik yolu açılacak. Yapılandırmanın ardından primler için dondurma, yapılandırma ve ihya kolaylığı getirildi. Bunun için 31 Ağustos’a kadar başvurmak ve belirtilen tarihlede borcun tamamının kapatılması yeterli olacak.

PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILACAK

Prim borcu bulunan Bağ-Kur’lu vatandaşların 31 Ağustos 2021’e dek başvuruda bulunarak, prim borçlarını yapılandırması gerekecek.

Gecikme faizi ve cezası silinmiş olacak, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı dâhil edilecek. İlk taksit ödeme zamanı olan 31 Ekim’e kadar toplu bir şekilde borcunu ödeyenler, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödememiş olacak.

Dileyenler de 18 taksitte 36 ay içerisinde borcunu tamamen kapatacak. Bu hâlde enflasyon farkı ve ana paradan oluşan borca belirlenen katsayılar dâhil edilecek.

ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI SİLİNİYOR

Bağ-Kur'lu çiftçi ve esnaflardan, 30 Nisan 2021’e dek olan prim borçlarını ekim ayı sonuna dek ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinecekken, sigortalılıkları dondurulmuş olacak. Bu süreler emeklilik için geçerli değil.