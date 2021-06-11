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Kolay emeklilik fırsatı için detaylar belli oldu! İhya kolaylığı erken emekliliğin yolunu açacak…

11.06.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur’lu vatandaşlar için kolay emeklilik imkânı bulunuyor. Yeni yapılandırma ile vatandaşın kamuya olan borçları silinebilecek. Yeni düzenleme de Bağ-Kur’lu vatandaşları sevindiriyor. Primler için dondurma, yapılandırma ve ihya kolaylığı getirilirken, bu imkânların ardından çok sayıda vatandaşa erken emeklilik yolu açılacak.

Kolay emeklilik fırsatı için detaylar belli oldu! İhya kolaylığı erken emekliliğin yolunu açacak…

Bağ-Kur’luların yüzü yapılacak yeni yapılandırma ile güldü. Kamuya olan borçlarını bitirme imkânı verilen Bağ-Kur’lulara erken emeklilik yolu açılacak. Yapılandırmanın ardından primler için dondurma, yapılandırma ve ihya kolaylığı getirildi. Bunun için 31 Ağustos’a kadar başvurmak ve belirtilen tarihlede borcun tamamının kapatılması yeterli olacak.

PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILACAK

Prim borcu bulunan Bağ-Kur’lu vatandaşların 31 Ağustos 2021’e dek başvuruda bulunarak, prim borçlarını yapılandırması gerekecek.

Gecikme faizi ve cezası silinmiş olacak, bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı dâhil edilecek. İlk taksit ödeme zamanı olan 31 Ekim’e kadar toplu bir şekilde borcunu ödeyenler, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödememiş olacak.

Dileyenler de 18 taksitte 36 ay içerisinde borcunu tamamen kapatacak. Bu hâlde enflasyon farkı ve ana paradan oluşan borca belirlenen katsayılar dâhil edilecek.

ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI SİLİNİYOR

Bağ-Kur'lu çiftçi ve esnaflardan, 30 Nisan 2021’e dek olan prim borçlarını ekim ayı sonuna dek ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinecekken, sigortalılıkları dondurulmuş olacak. Bu süreler emeklilik için geçerli değil.

BORÇLULARA İHYA İMKÂNI

Bağ-Kur'lu olup da prim borçlarından dolayı daha evvel sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri ya da hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ihya (prim canlandırma) başvurusu yapabilecek.

İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihlerdeki miktarlara bakılacak ve yalnızca enflasyon farkıyla güncelleme olacak.

VATANDAŞ, ÖDEMELERİNİN BİTMESİNİN ARDINDAN AYLIĞINA KAVUŞACAK

Borcunu yapılandırarak veya primlerini ihya ederek emekli olacak vatandaşlar, ödemelerin bitmesinin arkasından aylığa kavuşacak.

Prim borcundan dolayı emekli olamayan fakat bu sürelere ihtiyacı olmayan vatandaşlar da borcun silinerek hizmet süresi tamamlanınca aylıklarını alabilecek.

Kolay emeklilik fırsatı için detaylar belli oldu! İhya kolaylığı erken emekliliğin yolunu açacak

BORÇLARINI YAPILANDIRANA FIRSAT ÇOK VERİLİYOR

İlk taksiti ödemeleri ve cari zaman içerisinde 60 günden fazla borçlarının olmaması koşuluyla kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler de sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Borcunu yapılandıran ve primini düzenli bir şekilde ödeyen vatandaşlar, verilen 5 puanlık indirimden de yaralanabilecek.

İlk taksiti ödeyen vatandaşlar, 'borcu yoktur' yazısı alabilecekken, sigorta primi teşvik uygulamalarından da faydalanacak.

Haklarında haciz işlemleri ve icra takibi yapılmayacak.

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