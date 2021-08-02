Kolay emeklilik formülü! Dikkat başvurular o tarihe kadar...

Prim borcundan dolayı emekli olamayanlar için hükümet büyük bir fırsat sundu. Yapılandırma yasası ile borçlarını kolayca ödeyen vatandaşlar, yıllardır kurtulamadıkları borçlarını kapattı. Borçların yüzde 90’ı silinirken, bir fırsat da prim borcunu ödeyerek emekli olamayanlar için geldi. Prim borçları yapılandırma ile kolayca ödenerek emekli olunabilir; ancak son başvuru tarihine dikkat!

BAĞ-KUR PRİM BORCUNU YAPILANDIRMA İLE ÖDEME İMKÂNI

Koronavirüs nedeniyle pek çok kişi geçim sıkıntısı ile yüz yüze geldi. Borçlarına her geçen gün faiz binen kişiler ise daha da zorluk çekiyordu. Çıkarılan yapılandırma yasası pek çok kişinin yüzünü güldürdü. Yapılandırma yasasından Bağ-Kur’lu olup prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar için de büyük bir fırsat sunuldu. Prim borcunu ödeyerek emekli olmak isteyenlerin 31 Ağustos’a kadar başvuru yapması gerekiyor. Peşin ödeme ya da ilk taksit için ise 1 Kasım'a kadar süre tanınacak.

EMEKLİLERE KREDİ İLE BORÇ ÖDEME İMKÂNI

Yapılandırma başvurusunda bulunmak isteyenler nakit sıkıntısından ötürü bu fırsattan yararlanmaya çekiniyordu. Ancak yapılan anlaşmalarla Ziraat, Vakıfbank ve Halkbankası, Bağ-Kur prim borcunu kapatarak emekli olabilecek kişilere isterlerse kredi imkânı da sunuyor. Protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkanı veriliyor.

EMEKLİLİK KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler. Geri ödeme ise emekli maaşıyla olacak.

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Geçmişte durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyenler.

Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Bağ-Kurt prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar.



