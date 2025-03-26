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Kolombiya'nın para birimi nedir? Kolombiya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.03.2025 18:33
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Kolombiya, Kuzey Amerika’da adaları bulunan ve Güney Amerika’da yer alan bir ülkedir. Resmi adı Kolombiya Cumhuriyeti olan ülke Güney Amerika’da yer alır. Adaları ise Kuzey Amerika’dadır. Güneyinde Ekvador ile Peru, kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Brezilya ve Venezuela bulunur.

Kolombiya'nın para birimi nedir? Kolombiya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Dil ve etnik köken çeşitliliği açısından çeşitliliği bulunan bir ülke olan Kolombiya Cumhuriyeti nüfusu 50 milyonun üzerinde olan bir ülkedir. Resmi dili İspanyolca olan ülkeler arasında dünya genelinde Meksika’dan sonra en kalabalık ikinci ülkedir. Bugün Kolombiya olarak belirlenen ülkenin topraklarında milattan önceki dönemdeki insan yaşamına dair birçok kanıt bulunmuştur. Köklü bir geçmişi olan ülkede İspanyolca dili dışında İngilizce konuşan insanlar da vardır.

Kolombiya'nın para birimi nedir?

Kolombiya’nın sınır komşuları batıda Büyük Okyanus, güneyde Peru ve Ekvador, kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Brezilya ve Venezuela, kuzeybatıda Panama’dır. Ülkenin ismi Kristof Kolomb’un ülkesi olarak kabul edilmesinden de gelmektedir. Bu isim Francisco de Miranda tarafından koyulmuştur. Portekiz ve İspanyol egemenlikleri altına teslim edilen ülkede bugün altın işleme ve ticaret önem kazanmıştır. Geniş tarihi boyunca ülkede Tayrona, Muisca, İnka imparatorluğu, San Adustin gibi farklı kültürler yaşam sürmüştür.

Ülke 18. yüzyıla kadar İspanyol asıllı kişiler tarafından yönetilmiştir. Ardından başlayan bağımsızlık mücadeleleri Fransuz İhtilali'ni daha da güçlendirmiş Kuzey Amerika’yı da etkilemiştir. İspanya’dan bağımsızlığını 1810 yılında ilan eden ülke mevcut anayasasını 1991 yılında çıkartmıştır. Ülkenin resmi para birimi Kolombiya pesosu'dur.

Kolombiya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Ülkedeki resmi olarak tanınan diller İngilizce ve İspanyolcadır. Ülkede Afro Kolombiyalı, Beyaz Mestizo, Kızılderili gibi farklı etnik kökenli topluluklar yaşamaktadır. Üniter başkanlık cumhuriyeti ile yönetilen ülkede para birimi Kolombiya pesosu'dur.

Kolombiya pesosu ülkenin resmi para birimidir ve ISO (International Standart of Organization) uluslar arası standartlarına göre kodu COP olarak belirlenmiştir. Resmi gösterimi COP olan para biriminin COL $ olarak kullanıldığı da olur.

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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