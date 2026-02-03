Kombi açıldı, cep yandı! Doğal gaz faturalarında rekor artış

Türkiye’de uzun süredir devam eden ekonomik darboğaz, kış aylarında daha da ağır hissedilmeye başlandı. TÜRK-İŞ’in ocak ayı araştırmasına göre açlık sınırı 31 bin 224 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 101 bin 706 TL’ye yükseldi.

28 bin 75 TL olan asgari ücret ise açlık sınırının 3 bin 149 TL gerisinde kaldı. Büyükşehirlerde hızla artan kira fiyatları da vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde ortalama kiralar 25-30 bin TL bandına dayanmış durumda.

3 AYDA REKOR ARTIŞ

Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz faturalarında rekor artışlar görülüyor. 4-5 yıl önce kira olarak ödenen tutarlar, bugün doğal gaz ve elektrik faturası olarak gelmeye başladı.

Örnekler çarpıcı:

Nefes'in haberine göre, İzmir’de 2+1 bir daireye ekim ayında 340 TL gelen doğal gaz faturası, ocak ayında 2 bin 25 TL’ye çıkarak yüzde 496 arttı.

Ankara’da ise 4+1 bir konuta ekim ayında 129 TL gelen fatura, aralık ayında 2 bin 499 TL’ye yükseldi. Bu artış sadece iki ayda yüzde bin 837’yi buldu.

İstanbul’da 1+1 bir dairenin ortalama doğal gaz faturası 2 bin 852 TL. Bunun 1 bin 355 TL’si devlet desteği. Ancak destek sonrası bile ödenmesi gereken tutar, diğer bedellerle birlikte 2 bin 242 TL’yi buluyor. Aynı dairenin yaz aylarındaki ortalama faturası ise yalnızca 37 TL’ydi.

KADEMELİ TARİFE GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Şubat 2022’de başlatılan doğal gaz destekleri, Ekim-Mayıs dönemini kapsayan 8 aylık süreçte, hak sahipliği şartlarını sağlayan haneler için yıllık bin 500 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Bu da aylık 188-438 TL’ye denk geliyor.

Ancak yeni bir düzenleme kapıda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte uygulanan kademeli tarifeye benzer bir sistemin doğal gazda da hayata geçirileceğini açıkladı.

Bu yıl içinde uygulanması beklenen yeni modelde, şehir bazlı ortalama tüketimin yüzde 50 üzerinde doğal gaz kullanan hanelerin destek kapsamından çıkarılması gündemde.