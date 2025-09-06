FİNANS

Komşunuz şikayet ederse anında yaptırımı var! Şehre göre cezası var, bunun bedeli 300 bin lirayı buluyor

Geçtiğimiz günlerde kapının önünde ayakkabı bulundurulması ceza sebebi olacağı gündem olmuştu. Bu sefer ise apartman sakinlerinin bir diğer problemi olan kapının önüne çöp bırakma alışkanlığına ceza verileceği öğrenildi. Ayrıca standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için de yaptırımlar olacak.

Ezgi Sivritepe

Vatandaşların huzurlu ve temiz bir ortamda yaşaması da diğer her şey kadar önemli. Kiracı - ev sahibi çekişmeleri arabulucular ile çözülmeye çalışılırken apartman sakinleri arasında da oluşabilecek sorunlara çözümler getirilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde kapının önüne ayakkabı bırakılmasından dolayı mahkemelik olunabileceği gündeme düşmüken şimdi de apartman kapısına çöp bırakmak cezaya neden olunabileceği öğrenildi.

Komşunuz şikayet ederse anında yaptırımı var! Şehre göre cezası var, bunun bedeli 300 bin lirayı buluyor 1

Haber7'nin haberine göre, yetkililer sadece bir komşunun şikâyetinin bile süreci başlatmak için yeterli olduğunu belirtiyor. Denetimlerde çöp tespit edilirse, ev sahibi veya kiracıya doğrudan idari para cezası uygulanıyor.

Komşunuz şikayet ederse anında yaptırımı var! Şehre göre cezası var, bunun bedeli 300 bin lirayı buluyor 2

CEZALAR BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Cezalar şehirden şehre değişse de bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, bu yaptırımların apartmanlarda düzeni ve hijyeni sağlamada etkili olacağını vurguluyor. Belediyeler çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve atıkların belirlenen noktalara bırakılmasını hatırlatıyor.

Komşunuz şikayet ederse anında yaptırımı var! Şehre göre cezası var, bunun bedeli 300 bin lirayı buluyor 3

GÜRÜLTÜYE PARA CEZASI

Atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayan veya çalıştırmayanlara uygulanacak ceza 1 milyon 671 bin 844 lira olarak belirlendi.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza 11 bin 035 lira, ulaşım araçları için 33 bin 326 lira, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361 lira, fabrika ve şantiyeler için 334 bin 297 lira, eğlence gürültüsü için ise 334 bin 297 lira olacak.

çöp gürültü para cezası
