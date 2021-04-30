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Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı

30.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KARAR 30 HAZİRAN'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak.

Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı
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