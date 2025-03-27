Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin para birimi nedir? Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin para biriminin kodu ve sembolü

Yüzölçümü büyüklüğü dışında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 105 milyonluk nüfusu ile en kalabalık olan Frankofon ülkedir. Afrika’nın 4. en kalabalık nüfuslu ülkesidir, dünya genelinde ise nüfus açısından 15. sırada yer almaktadır. Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Burundi, Ruanda, Uganda ile komşulukları bulunmaktadır.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin para birimi nedir?

Başkenti ve en büyük şehri Kinşasa olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde birden fazla resmi dil konuşulmaktadır. Fransızca, Kongoca, Lingala ve Svahili ie Cliuba dilleri ülkede konuşulan dillerdir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti üniter yarı başkanlık sistemi ile yönetilen bir ülkedir. Bağımsızlığını ise resmi olarak 30 Haziran 1960 tarihinde ilan etmiştir.

Ülkenin nüfusu 101.780.263 civarındadır. Yüzölçümü ise 2344858 kilometre karedir. Para birimi olarak Kongo frangının kullanıldığı ülke doğal kaynaklar açısından son derece zengin bir ülkedir ancak bazı siyasal problemler nedeni ile yoksul ülkeler arasında yer almaktadır.

Ülkenin geçmişinde birçok kez isim değişikliği yaşamış bir ülkedir. Bazı dönemlerde komşu ülkelerinden biri olan Kongo Cumhuriyeti ile resmi olarak da aynı ismi kullanmıştır. Afrika kıtasının en büyük ikinci ülkesidir ve sahip olduğu yüzölçümü ile bir dönem sömürgesi altında yaşadığı Belçika’dan da büyüktür.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Kongo frangıdır. İlk frank ülkenin Belçika’nın sömürgesi olarak yaşadığı dönemde kullanılmaya başlanmıştır. İlk madeni paraları bakırdan olan ülkede 1896 yılından sonraki süreçte gümüş para kullanımına geçilmiştir.

1986’da 10 ve 100 franklar basılmıştır. 1982 yılında da 20 ve 1999 franklar basıldıktan sonra Belçika Kongosu tarafından çeşitli franklar basılmıştır. Ülkede kullanılan resmi para biriminin uluslararası alanda kabul gören kodu CFA’dır. Orta Afrika ülkeleri ile aynı frangı kullandığı için N ya da CFA kodu ile de bilinir.