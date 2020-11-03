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Konkordato ne demek? - Konkordato nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.11.2020 16:42 | Son Güncelleme

Bir şirket sahibiyseniz “konkordato” kelimesine hakim olabilirsiniz. Ancak bir şirket kurmayı düşünüyorsanız ya da bireysel olarak ödemeniz gereken borçlarınız varsa mutlaka bilmeniz gereken kelimelerden biri olan konkordato ne demektir? Gelin birlikte ne anlama geliyor bir bakalım.

Konkordato ne demek? - Konkordato nedir?

İçindekiler

  • Konkordato Nedir?
  • İflas Durumundan Önce mi Yoksa Sonra mı Konkordato Başvurusu Yapılmalı?
  • Konkordato İlan Etmek İçin Hangi Şartlar Aranır?
  • Tüm Belgeler Hazır Şimdi Ne Olacak?
  • Konkordato ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
  • Süreci Nasıl Takip Edebiliriz?

Konkordato kısaca borç yapılandırması anlamına gelir. Peki konkordato süreci nasıl ilerler? Konkordato belgeleri nelerdir? Eğer borçlarınız varsa veya bu bilgilerin ileride bir gün işinize yarayacağından şüpheniz yoksa yazımızın devamına göz atmayı unutmayın.

Konkordato Nedir?

Konkordato kelimesini günlük hayatta herkes pek kullanmıyor. Peki konkordato nedir? Konkordato, bireylerin veya şirketlerin üzerine olan ödenmesi gereken ancak zamanı geldiğinde ödenmeyecek durumda olan borçların vade programlarıyla yani bir nevi taksitlendirilerek ödenmesi sistemidir. Özellikle iş hayatında kullanılması öncelikli olan bu kelimenin kısaca anlamından bahsettik. Ancak bilinmelidir ki konkordato sadece yüksek borçları olan kişilerin kullanması gerektiği anlamına gelmez. Kısa vadeli borçlarınızı ya da düşük miktarda olan ama ödeme riskinin olduğu borçlar için de konkordato ilan edilir.

İflas Durumundan Önce mi Yoksa Sonra mı Konkordato Başvurusu Yapılmalı?

Konkordato ilan etmek için iflas etmiş olmanız gerekmez. Borçların ödenmeyecek konumda olduğunun netleşmesi yeterlidir. Eğer alacaklılara alması gereken ödemelerin karşılanmasında güçlük çekiliyorsa ve şirketin iflas etmesi öngörülüyor ise konkordato ilan edilir. Borçluların bu konuda yaptığı en büyük yanlışlardan biri konkordato ilan etmek için tamamen ödeme yetersizliği konumunda olmayı beklemeleridir. Eğer bir ücretin teslim edilmesi borçlu tarafından kıt kanaat bir şekilde sağlanıyorsa konkordato ilan edilebilir. Borçlunun yaşam standardı belli bir oranın oldukça altında ise tamamen bu ödenekleri hiçbir durumda ödeyemeyeceği konuma gelmelerini beklemelerine gerek yoktur. Yani kabul edilmeyeceğini düşünmek oldukça yanlış bir düşüncedir. Borçlu eğer risk durumunda olduğunu kanıtlayabiliyorsa rahatlıkla konkordato ilan edebilir.

Konkordato İlan Etmek İçin Hangi Şartlar Aranır?

Eğer borçlarınızı zamanında ödememe riskiniz varsa Asliye Ticaret Mahkemesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Yani özellikle bir şirkete sahip olmanız veya sadece şahıs olmanız gerekmez ya da iflas etmiş veya etmemiş olabilirsiniz hangi durumda olursanız olun başvurma hakkınız vardır. Ancak başvurunun kabul edilmesi için istenen bir takım belgeler bulunur. Bu belgeleri tamı tamına mahkemeye sunmak zorundasınız. Aksi takdirde mahkeme tarafından konkordato ilan etme süreciniz iptal edilebilir.

Konkordato için hangi belgeler istenir? Konkordato şartları nelerdir? İcra ve İflas Kanunu konkordato yönetmeliği’ne göre mahkemeye öncelikle bir ön proje sunmanız gerekir. Bu ön projede ise borcunuzun ne kadar olduğu, ne kadarlık süre zarfında ve ayda ne kadarlık kısmını ödeyebileceğiniz, borcunuzu hangi şekilde ödeyeceğiniz sorularına detaylı bir şekilde yanıt verdiğiniz bir rapor sunmalısınız. Ön projeyi tamamladıktan sonra mal varlığını gösteren belge, imtiyaz durumunu gösteren belge, ön proje ve iflas durumunu karşılaştıran bir tablo dosyaları yeterlidir. Fakat, yıllık geliri 8 milyon TL’yi aşan şirket veya şahısların, ayrı olarak denetim raporu ve dayanakları belgelerini hazırlamaları gerekir.

Tüm Belgeler Hazır Şimdi Ne Olacak?

Şimdi konkordato başvurunuzun kabul olmaması için hiçbir sebep yok! Başvuru onayınızı aldıktan sonra devlet tarafından geçici süre ile borçlarınızın incelenmesi, bu süreçte ne gibi gelişmeler gösterdiğiniz gibi durumların kontrolünü sağlaması için bir konkordato komiseri atanır. Komiser yaklaşık üç ay süreyle sizi takibe alır. Yani bu süreçte borçlarınızı ödeyebileceğinizi daha doğrusu ödemek için çaba gösterildiğini kanıtlamak gerekir. Bu geçici süreyi uzatmak istiyorsanız üç aya ek olarak en fazla iki ay daha müddet verilebilir. Bu süreç tamamlandıktan sonra mahkeme borçların ödenebilecek durumda olduğuna kanaat getirirse bir yıllık konkordato mühleti, yani net süre verilir. Eğer mahkeme tarafından verilen bir yıllık süre yeterli gelmediyse konkordato komiserinin size verdiği raporla altı aylık konkordato uzatma süresine sahip olabilirsiniz.

Konkordato ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

Ülkemizde bazı konkordato ilan eden firmalar, alacaklıları takip talebinde bulunduğunda sürecin kendi lehine işleyeceğini, böylece borçlunun amacına ulaşmasının daha etkili olduğunu sanıyor. Ancak bu durum oldukça yanlış. Çünkü anayasanın konkordato sonuçları maddesince üçüncü kişiler, yani alacaklı veya borçlu tarafından yapılmış olan talepler reddedilmektedir. Ayrıca bu talepte bulunan kişilerden mahkeme tarafından peşin ücret alınmaktadır. Sonuç olarak gereksiz yere hem harç yatırmış hem de talebiniz reddedilmiş olacaktır. Halkımız tarafından bir yanlış yapılan davranış da konkordato ilan etmenin utandırıcı bir durum olduğunu düşünmeleridir. Konkordato her ne kadar ülkemize biraz geç gelmiş olsa da aslında girişimcilerin, büyük şirket sahiplerinin hatta şahısların desteklendiği yani cezalandırılma sürecinin oldukça yüksek oranlarda ortadan kaldırıldığı bir yapılandırmadır.

Oyuna Gelmeyin!

Konkordato ilan edilmesi ülkemizin literatürüne giriş yaptıktan yani anayasada yer alması ve halkın bu konuda yavaş yavaş bilgi sahibi olmasından sonra birtakım sahtekarlıklar da görülmeye başlandı. Kendilerini konkordato uzmanı veya konkordato avukatı olarak tanıtan bazı şahıslar borçluların zaten zar zor ödediği borçların yanı sıra hizmet bedeli, belge bedeli gibi bir sürü sebepten para istemekteler bu durumdan kurtulmak isteyen borçlu ise sonsuz güveni suistimal edilerek daha da çok borçlandırılmakta hatta tabiri caizse dolandırılmaktadır. Unutmayın, konkordato ilan etmek için devlet dairesi olan Asliye Mahkemesine başvuruda bulunmanız ve devletin size atamış olduğu komiser ve avukatlarla çalışmanız gerekmektedir.

Süreci Nasıl Takip Edebiliriz?

Konkordato ilanınız gerçekleştikten sonra sürecinizin nasıl ilerlediğini, hangi durumda olduğunuzu incelemek için devletin web sitelerinden veya İnternet üzerinde konuyla alakalı olarak konkordato takip başlıklı sitelerden inceleme yapabilirsiniz. Konkordato sorgulama butonundan adınızı veya şirket adını yazarak bulabilirsiniz. Hatta bu sayfalardan konkordato listesine hangi firmalar girmiş, hangi firmalar konkordato ilan etmiş öğrenebilirsiniz.

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