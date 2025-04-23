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'Kontroller yapıldı' Metro İstanbul'dan deprem açıklaması! 'Geçici bir süre kullanıma kapatıldı'

23.04.2025 15:03
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İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6.2'lik deprem çok sayıda ilden hissedildi ve panik yarattı. Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan deprem sonrası aralıklarla pek çok deprem meydana gelirken peş peşe açıklamalar da yapılıyor. Metro İstanbul'dan da deprem açıklaması geldi. İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında yapılan kontrollerde, Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatları ile viyadük, köprü gibi noktalarda hasar tespit edilmediği bildirildi.

'Kontroller yapıldı' Metro İstanbul'dan deprem açıklaması! 'Geçici bir süre kullanıma kapatıldı'

Türkiye, Marmara Denizi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin paniğini yaşadı. 6.2'lik deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedilirken ardından, 3.6'dan 4.9'a kadar farklı büyüklüklerde depremler de oldu. Panik yaşayan vatandaşlar korkuyla kendini dışarı atarken deprem sonrası son durum merak ediliyor ve açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Son olarak Metro İstanbul'dan da bir deprem açıklaması geldi ve son durum bildirildi.

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"İLK TESPİTTE HASAR GÖRÜLMEMEKTEDİR"

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarda gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır." bilgisi verildi. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem metro istanbul
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