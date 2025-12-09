FİNANS

Kontrolmatik'ten %100 bedelli sermaye artırımı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), mevcut sermayesini %100 oranında bedelli artırarak 1.3 milyar TL'ye çıkarıyor.

Kontrolmatik'ten %100 bedelli sermaye artırımı
Ezgi Sivritepe

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile %100 bedelli sermaye artırımı sürecini resmen başlattı. Şirket, mevcut 650 milyon TL olan sermayesini, 650 milyon TL'lik bir bedelli sermaye artırımı ile 1.3 milyar TL'ye yükseltecek. Bu önemli karar, şirketin büyüme stratejileri ve geleceğe yönelik yatırımları için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcılar için önemli tarihler belirlendi. Rüçhan hakkı kullanım süresi 9 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 23 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, mevcut Kontrolmatik hisse sahipleri, ellerindeki hisse oranında yeni pay alma hakkına sahip olacaklar. Bu hak, yatırımcılara şirketin gelecekteki büyümesinden pay alma imkanı sunuyor.

NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Rüçhan hakkını kullanmak isteyen yatırımcıların, her bir hisse için 1 TL ödeme yapması gerekiyor. Bu ödeme, yatırımcıların aracı kurumlarındaki hesaplarında hazır bulundurulmalı. Yatırımcılar, rüçhan haklarını kullanarak yeni hisseleri satın alabilir veya bu haklarını Borsa İstanbul'da satabilirler. Rüçhan hakkı kuponlarının alım satımı da bu süreçte mümkün.

PAYLAR NE OLACAK?

Rüçhan hakkı kullanım süresi sonunda, kullanılmayan paylar olması durumunda, bu paylar Borsa İstanbul Birincil Piyasası'nda halka arz edilecektir. Bu, yeni yatırımcıların da Kontrolmatik'e ortak olma fırsatı bulabileceği anlamına geliyor.

Kontrolmatik'in bu bedelli sermaye artırımı kararı, şirketin gelecekteki projeleri ve büyüme potansiyeli göz önüne alındığında, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle enerji, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki projelerde aktif rol oynayan Kontrolmatik'in, bu sermaye artırımı ile finansal yapısını güçlendirerek daha büyük projelere imza atması bekleniyor.

Kontrolmatik'in %100 bedelli sermaye artırımı, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Yatırımcıların rüçhan hakkı kullanım tarihlerine dikkat ederek, bu fırsatı değerlendirmeleri önemlidir. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamalar ve aracı kurumların bilgilendirmeleri, yatırımcılara bu süreçte rehberlik edecektir.

En Çok Aranan Haberler

