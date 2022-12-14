FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Konuşma sırası paranın patronunda! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Konuşma sırası paranın patronunda! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

14.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefesler tutuldu, yatırımcılar ABD’den gelecek haberi bekliyor. Altın yatırımcıları Fed’in bu akşam 22.00’de açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed Başkanı Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar gelecek yıl emtia ve para piyasalarının yönünü belirleyecek. “Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak?” diye merak eden yatırımcılara uyarıda bulunan emtia analistleri, altın fiyatlarının merkez bankasının faiz tahminlerine duyarlı olacağını söylüyor.

Konuşma sırası paranın patronunda! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Dün açıklanan ABD enflasyon verisi altın ve döviz piyasalarını sarsmıştı. Açıklanan verilere göre daha sıkı parasal koşullar, akaryakıt fiyatlarındaki gevşeme ve ekonomik büyümenin zayıflaması bir sonucu olarak Kasım ayında beklentilerin altında yüzde 7,1'e geriledi. Böylece ülkede son bir yılın en düşük enflasyon rakamı görüldü. Şimdi ise hem Türkiye’deki hem de tüm dünyadaki yatırımcıların gözü günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına çevrildi. Fed’in yılın toplantısında faizleri 50 baz puan artırması bekleniyor. Böylece, Fed Fon oranını yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 arasına çekecek.

iStock-152502718

2023 İÇİN POWELL’IN MESAJLARI İZLENECEK

Ancak piyasalar, merkez bankasının enflasyonun faiz artırım hızını daha da azaltmaya başlamak için yeterince yavaşladığını düşünüp düşünmediğini görmek için toplantıdan sonra Fed Başkanı Jerome Powell'in yapacağı konuşmayı izleyecek. Powell’ın açıklamalarında 2023'te faizlerin nihai olarak ne kadar yükselebileceğine dair sinyaller aranacak.

cats

FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Ancak emtia analistleri, altın fiyatlarının merkez bankasının faiz tahminlerine duyarlı olacağını söylüyor. Eylül ayında, banka faiz oranlarının yüzde 4,6 ile zirve yaptığını gördü. Piyasalar, terminal oranının bu son güncellemede daha da yükselmesi bekliyor. CIBC kıdemli ekonomisti Avery Shenfeld, Fed Fon Oranı’nın yüzde 5’te zirve yapacağını öngörüyor.

iStock-1426074358

Aynı zamanda Shenfeld, Fed Başkanı Jerome Powell’ın da şahin bir tavır sergileyebileceği konusunda uyarıda bulunarak, “Powell’ın basın açıklamasında, piyasaların fiyatladığı şeyin tersine, büyümedeki yavaşlamanın enflasyonu 2024’te sabit tutmaya yetecek kadar gevşemesi için merkez bankacılarının bu sıkı duruşu 2023’e kadar sürdürmeleri gerekeceğini vurgulaması mümkün” diyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Asgari ücrette 'uzlaşma' mesajı! Bakan Bilgin duyurdu: Diğer ücretleri de rahatlatacakSon dakika: Asgari ücrette 'uzlaşma' mesajı! Bakan Bilgin duyurdu: Diğer ücretleri de rahatlatacak
Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekorKritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor
Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteğiBenzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği
Anahtar Kelimeler:
Fed Altın

En Çok Okunan Haberler

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

Gerçek mortgage için ‘5 milyon lira’ önerisi…

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! İki banka peş peşe duyurdu: Petrol'e 2023'te Çin desteği

Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat!

Gelir şartı ve kura yok... İstanbul'da ev alma hayali kuranlar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.