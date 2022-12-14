Konuşma sırası paranın patronunda! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Altın fiyatları nasıl etkilenecek?

Dün açıklanan ABD enflasyon verisi altın ve döviz piyasalarını sarsmıştı. Açıklanan verilere göre daha sıkı parasal koşullar, akaryakıt fiyatlarındaki gevşeme ve ekonomik büyümenin zayıflaması bir sonucu olarak Kasım ayında beklentilerin altında yüzde 7,1'e geriledi. Böylece ülkede son bir yılın en düşük enflasyon rakamı görüldü. Şimdi ise hem Türkiye’deki hem de tüm dünyadaki yatırımcıların gözü günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD Merkez Bankası Fed faiz kararına çevrildi. Fed’in yılın toplantısında faizleri 50 baz puan artırması bekleniyor. Böylece, Fed Fon oranını yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 arasına çekecek.

2023 İÇİN POWELL’IN MESAJLARI İZLENECEK

Ancak piyasalar, merkez bankasının enflasyonun faiz artırım hızını daha da azaltmaya başlamak için yeterince yavaşladığını düşünüp düşünmediğini görmek için toplantıdan sonra Fed Başkanı Jerome Powell'in yapacağı konuşmayı izleyecek. Powell’ın açıklamalarında 2023'te faizlerin nihai olarak ne kadar yükselebileceğine dair sinyaller aranacak.

FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Ancak emtia analistleri, altın fiyatlarının merkez bankasının faiz tahminlerine duyarlı olacağını söylüyor. Eylül ayında, banka faiz oranlarının yüzde 4,6 ile zirve yaptığını gördü. Piyasalar, terminal oranının bu son güncellemede daha da yükselmesi bekliyor. CIBC kıdemli ekonomisti Avery Shenfeld, Fed Fon Oranı’nın yüzde 5’te zirve yapacağını öngörüyor.

Aynı zamanda Shenfeld, Fed Başkanı Jerome Powell’ın da şahin bir tavır sergileyebileceği konusunda uyarıda bulunarak, “Powell’ın basın açıklamasında, piyasaların fiyatladığı şeyin tersine, büyümedeki yavaşlamanın enflasyonu 2024’te sabit tutmaya yetecek kadar gevşemesi için merkez bankacılarının bu sıkı duruşu 2023’e kadar sürdürmeleri gerekeceğini vurgulaması mümkün” diyor.

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