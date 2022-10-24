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Konut desteği müjdesi! Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek! İşte başvuru şartları

24.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut desteği başvuru şartları ile ilgili açıklama yapıldı. Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verileceği duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada başvuru şartları hakkında bilgi verdi. Bakan Yanık, ‘Bakanlık olarak konut başına 300 bin lira destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak, belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak.’ dedi. Peki, konut desteği başvuru şartları nelerdir?

Konut desteği müjdesi! Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek! İşte başvuru şartları

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