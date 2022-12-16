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Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 5,4 arttı

16.12.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 605,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 5,4 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 605,8 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 188,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 56,3 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 5,3 ve yüzde 6,2 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 204,6, Ankara'da yüzde 194,1 ve İzmir'de yüzde 186,4 yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB konut

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