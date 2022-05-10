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Konut fiyatları arttı! İstanbul'da daire alamayanların tercihi değişti

10.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut piyasasında fiyatlar artmaya devam ediyor. Geçen yıldan bu yana daire fiyatlarında yüzde 150 artış görülüyor. Hal böyle olunca İstanbul'da ev alamayanlar da arsalara yöneldi. İşte son durum...

Konut fiyatları arttı! İstanbul'da daire alamayanların tercihi değişti

İstanbul'da konut fiyatları bir yılda yüzde 114 arttı. Gayrimenkul sektöründe fiyatlar yükseldikçe ev sahibi olmak isteyen, ancak eve parası yetmeyenler farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Arsa ve tarlalara talep arttı.

100-150 BİN LİRALIK YERLER MÜMKÜN

En ucuz konut milyon liralara yaklaştı. Ancak hala bazı tarlaları 100-150 bin lira gibi rakamlarla satın alabilmek de mümkün. Uzmanlar tarafından birikimlerini koruyabilmek için konut alamayanlar arsa ve tarla alarak enflasyona karşı dirençli şekilde birikimlerini koruma altına almış olabilir.

Sadece ev almaya gücü yetmeyenler değil, hobi bahçesi, prefabrik ya da karavandan ev yapmak isteyenler de uzak noktalarda uygun fiyatlı arsa ya da tarla arıyor.

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TALEP ARTTI, FİYATLAR YÜKSELDİ

İstanbul'da en çok arsa bakılan yerler Arnavutköy, Hadımköy, Çatalca, Çerkezköy ve Silivri olarak öne çıkıyor. Talep fazla olunca arsa fiyatlarında da artış görülüyor. 250 metrekare bir arsanın ortalama fiyatı 150-200 bin TL'den başlıyor.

İmarı olmayan, konuta dönüştürülemeyecek tarla vasfındaki yerler de artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun sebebinin ise pandeminin insanları bahçeli evlere yönlendirmesi olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Türkiye'de yapılan müstakil evlerin oranının yüzde 4'lerden yüzde 7'lere 8'lere kadar yükseldiği de ifade edildi.

Uzmanlara göre arsa uzun vadede en karlı yatırım tercihi olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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