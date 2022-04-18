Konut fiyatları rekor kırarak ikiye katlandı: Merkez Bankası o verilere böyle açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Türkiye'de konut fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96,4 artış kaydetti. Böylece yıllık konut fiyat artışında yeni rekor kaydedildi.

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Ocak ayında konut fiyatları yüzde 77,36 artış göstermişti.

Aylık bazda bakıldığında Şubat artışı yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 26,9 oldu. TCMB konut fiyat endeksine göre Şubat ayında yeni konutlar endeksi yıllık yüzde 102,2 arttı. Yeni olmayan konutlarda fiyatlar ise yıllık bazda yüzde 95,3 artış gösterdi.

İSTANBUL’DA İKİYE KATLANDI

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyatları, aylık bazda sırasıyla 14,9, 16 ve 12,7 oranlarında artış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 106,3, 97,1 ve 90,1 oranlarında artış gösterdi.



