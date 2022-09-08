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Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken sözler! O tarihi işaret etti

08.09.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki hareketlilik ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde. Ev fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusunun yanıtı merak edilirken son dönemde emlak piyasasındaki ev fiyatlarında gerçekleşen astronomik artışlardan sonra peş peşe sosyal konut projeleri açıklanmıştı. Sosyal konut projelerinin açıklanmasıyla artışların düşmeye başlaması piyasalarca olumlu karşılandı. Emlak uzmanları, şimdiden fiyatlarda yüzde 10’a yakın bir düşüş yaşandığını belirtirken 2023 yılını işaret etti.

Konut fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken sözler! O tarihi işaret etti

Konut fiyatlarının kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir değişim yaşayacağı herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi. Açıklanan sosyal konut projelerinin emlak piyasasında nasıl bir etkisinin olduğu da araştırılıyor. Konunun uzmanı Aydoğan Gürçalar, ev fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan konut projeleriyle paniğe kapılan ev sahiplerinin piyasaya ilan sürdüklerini ve daha şimdiden ev fiyatlarında yüzde 10’a yakın bir düşüşün yaşandığını söyledi. Peki, ev fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte detaylar…

O TARİHİ İŞARET ETTİ

Fiyatların astronomik olarak yükselmesinin ardından piyasaya konut satışı için yeni ilanların sürülmediğini bununla birlikte ev fiyatlarının astronomik yükseldiğini söyleyen uzmanlar açıklanan sosyal konut projeleri ile bunun tersine döndüğünü dile getirdi. Özellikle 2023 yılında konut fiyatlarındaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara ulaşacaklarını ifade etti.

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İŞTE KONUT FİYATLARINDA SON DURUM

Konu ile ilgili açıklama yapan Gayrimenkul alım satım Uzmanı Aydoğan Gürçalar, “Özellikle son 9 ay içerisinde konutta görülen aşırı fiyatlanma yerini sakin hatta ufak ufak gerileyen bir piyasaya bıraktı. Açıklanan sosyal konut projeleri ile birlikte arkası kesilen ilanlar yeniden gelmeye ve piyasada ilan bolluğu yaşanmaya başladı. Yeni yapılan ve kullanıma sunulan konutları da buna dahil edersek fiyatlarda ciddi bir fren ve hatta gerileme olduğu gözle görülmeye başlandı. Böyle devam ederse 2023 yılında konuttaki köpüğün tamamen eriyeceğini ve fiyatların gerçek rakamlara oturacağını düşünüyoruz” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
konut fiyatları
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