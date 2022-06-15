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Konut kiraları için çarpıcı araştırma: Kabul etmek zorunda kaldılar! Sadece yüzde 14'ü...

15.06.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kira fiyatlarındaki artış vatandaşı zor duruma sokarken İPSOS tarafından yapılan son anket şaşırttı. Ev sahiplerinin yüzde 35'i, kiracılarından yasal artışın üzerinde zam isterken, sadece yüzde 14'ünün geliri kira artışından fazla olan vatandaş ise bu durumu mecburen kabullenmek zorunda kaldı. Araştırmada kiracıların yüzde 86’sının taşınmak durumunda kalsalar bile aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları belirtildi.

Konut kiraları için çarpıcı araştırma: Kabul etmek zorunda kaldılar! Sadece yüzde 14'ü...

Konut kira fiyatlarında artışlar yüzde 100’leri de aşmasıyla ekonomi yönetimi harekete geçmiş ve TÜFE’nin 12 aylık değişim oranına göre her ay belirlenen zamlar için yeni karar alınmıştı. Buna göre 1 Temmuz 2023’e kadar kira artış oranı yüzde 25 oranında sabitlendi. Ancak son yapılan araştırma sonuçları konutta yaşanan sorunu gözler önüne serdi. Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan derlenen verilerle bu hafta; emlak piyasası mercek altında alındı. Araştırma 1-10 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın sonuçlarından derlenen verilere göre, açıklanan enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen ev sahiplerinin yüzde 35’i kiracılarından bu oranın üzerinde bir artış talebinde bulundu. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenlerde yüzde 51 oldu. Ve resmi kira artışı üzerinde bir taleple karşılaşan kiracıların yüzde 73’ü bu oranı kabul etmek zorunda kaldı.

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SADECE YÜZDE 14'ÜNÜN GELİRİ KİRA ARTIŞINDAN FAZLA OLDU

Karar Gazete’sinde yer alan habere göre, kiracıların yüzde 51’inin son bir sene içinde kiralarına yapılan artış, gelirlerindeki artıştan daha yüksek. Gelirlerindeki artışın kira artışından daha yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 14. Her 10 kiracıdan dördü kira ve gelirlerindeki artışın aynı oranda olduğunu söylüyor.

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BÜTÇEYE GÖRE EV YOK!

Kiracıların yüzde 86’sı taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları görüşünde. Bu konuda zorlamayacağını düşünenlerin oranı sadece yüzde 14. Kiracıların yüzde 48’i oturdukları semtten memnun. Diğer taraftan her 4 kiracıdan biri oturduğu semtten de memnun değil. Oturduğu semtten memnun olduğu halde oturduğu apartmandan memnun olmayan kiracıların oranı yüzde 41.

10 KİŞİDEN 3'Ü KİRACI

Günümüzde araştırmamıza katılan bireylerin yüzde 36’sı kendi evlerinde oturduğunu belirtirken, kiracı olarak oturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 33. Ve kirada oturan bireylerin yüzde 69’u oturdukları eve son 5 sene içinde taşındığını belirtilen, yüzde 31 5 seneden daha uzun süredir oturdukları evde kiracı olduğunu söylüyor.


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