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Konut kredilerinde limit ne kadar oldu? Konut kredilerinde azami tutar ve oranlar ne oldu?

24.02.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişiklik yapıldı. BDDK, 5 milyon ve altındaki sıfır konutlarda kredi kullanım limitini yüzde 90'a çıkardığını açıkladı. Bu kapsamda Konut kredilerinde limit ne kadar oldu? Konut kredilerinde azami tutar kaç TL? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Konut kredilerinde limit ne kadar oldu? Konut kredilerinde azami tutar ve oranlar ne oldu?

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişikliğe gitti. Peki, Konut kredilerinde limit ne kadar oldu? Konut kredilerinde azami tutar kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

KONUT KREDİLERİNDE LİMİT NE KADAR OLDU?

BDDK, konut teminatlı kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine kıyaslanan oranları güncelledi. Buna göre daha önce 10 milyon TL üzerinde birinci el konutlar için daha önce kredi kullanımı söz konusu olmazken, yeni düzenlemeyle 10 milyon ile 20 milyon arasında değeri olan ilk el konutlarda azami kredi tutarı enerji sınıfına göre yüzde 60-70 arasında değişecek. 20 milyon TL üzerinde ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılaşacak.

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KONUT KREDİLERİNDE AZAMİ TUTAR VE ORANLAR DEĞİŞTİ!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde limit güncellemesine gitti.

Buna göre değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre değerin yüzde 80 ile 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda enerji sınıfına göre yüzde 70 ile yüzde 80 arasında azami kredi kullanılabilecek.

İlk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile yüzde 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 20 milyon TL'yi aşan ilk el konutlar için ise yüzde 50-60 azami kredi tutarı uygulanabilecek.

Düzenlemede ikinci el konutlarda farklı enerji sınıflarına göre limitlerde de güncellemeye gidildi. Değeri 1 milyon TL'nin altında kalan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı yüzde 90 olacak. 1 milyon ile 2 milyon TL'ye sahip ikinci el konutlarda azami kredi tutarları farklı enerji sınıflarına göre yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişecek.

2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki ikinci el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılık gösterecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasında değeri bulunan ikinci el konutlarda azami kredi tutarı oransal olarak değil de maktu olarak belirtildi. Buna göre bu kategoride A enerji sınıflı konutlarda azami 3 milyon TL, B enerji sınıflı konutlarda azami 2,75 milyon TL, diğer konutlarda ise azami 2,5 milyon TL kredi kullanılabilecek.

Değeri 10 milyon TL'yi aşan ikinci el konutlar için ise kredi kullandırımı söz konusu olmayacak.

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