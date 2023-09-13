Konut kredilerinde yeni dönem! 'Artık kamu - özel farkını konuşamıyor olacağız' Faiz makası daralıyor

Son dönemde konut kredileriyle ilgili peş peşe gelen hamleler dikkatle takip ediliyor. Konut kredilerine yönelik ilk sıkılaşma adımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 24 Ağustos'ta atılmıştı. BDDK tarafından yayınlanan düzenlemeyle 2. konutta kredi değer oranı yüzde 75 daraltılmıştı.

NTV'de yer alan habere göre; sektör temsilcileri kredi kullanımındaki düşüşün faizlerin artmasıyla başladığını, BDDK düzenlemesi ile de pekiştiğini aktarıyor. Bu yüzden son açıklamanın piyasa etkisinin sınırlı kalması yönünde beklentileri var.

"KREDİLİ SATIŞLAR YILBAŞINDAN İTİBAREN ZATEN ÇOK SAKİNDİ"

TSKB Gayrimenkul Derneği Başkanı Makbule Yönel Maya, "2022 yılı itibarıyla başlayan bir konut kredilerinde sıkılaşma politikası vardı. Tarihin en düşük ipotekli satışlarını yüzde 19 ile 2022'de gördük. Bu oran 2023'te yüzde 20. Buradaki etki bir miktar yavaşlatıcı olacaktır özellikle yatırım amaçlı olanlarda. Ama çok ciddi bir etki öngörmüyorum çünkü kredili satışlar yılbaşından itibaren zaten çok sakindi." şeklinde değerlendirme yaptı.

Öte yandan konut kredilerinde özel bankalar ve kamu bankaları arasındaki faiz makası da daralıyor. Kamu bankaları konut kredi faizi konusunda avantajlı olma pozisyonunu değiştiriyor.

"ARTIK KAMU-ÖZEL FARKINI KONUŞAMIYOR OLACAĞIZ! KAMU BANKALARINDA DA FAİZ ORANI ARTIRILDI"

Kamu ve özel bankaların konut kredilerinin birbirine yaklaştığını ifade eden Makbule Yönel Maya, "Yılın başında özel bankalar aylık yüzde 2 seviyesinde faizle başlamıştı. Artık 2-3 arasını konuşuyoruz. Artık kamu özel farkını konuşamıyor olacağız. Bakan Bey'in açıklamasını destekler nitelikte kamu bankalarında da faiz oranı artırıldı" şeklinde konuştu.