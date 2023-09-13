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Son dakika | Asgari ücret 17 bin TL olur mu? Bakan Şimşek açıkladı, zam hesabı değişti... İki farklı tahmin!

13.09.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memur ve emekli maaşı zammı derken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması sonrası gözler asgari ücret zammına da çevrildi. Bakan Şimşek'in ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamasıyla zam hesapları değişti. Yeni düzenlemeyle birlikte asgari ücret zammı için iki farklı tahmin konuşulmaya başlanırken, gündeme gelen rakamlar dikkat çekti. İşte asagri ücret zammı için yeni detaylar...

Son dakika | Asgari ücret 17 bin TL olur mu? Bakan Şimşek açıkladı, zam hesabı değişti... İki farklı tahmin!

Son dakika: Asgari ücret zammı için hesaplar sil baştan değişti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenlemeyle ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurdu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN YENİ HESAP! REFERANS OLACAK...

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Söz konusu açıklama sonrası şimdiden asgari ücret zammı için hesaplar yapılmaya başlandı. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olacak. Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapıldığı görülüyor. OVP'de yüzde 65 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini bu yıl asgari ücret artışlarını da etkileyecek.

2 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 19,44

Ocak 2024 zammı için iki aylık kesin rakamlar ise belli oldu. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 olurken, Ağustos ayında ise 9,09 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 15 BİN TL VE 17 BİN TL GÜNDEMDE

Milliyet'te yer alan habere göre; Ocak ayına göre net asgari ücret 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti. 2 aylık kesinleşen rakamlarla yapılan hesapta asgari ücretli çalışanın maaşı şimdiden 13.618 TL'ye yükseldi. Ancak OVP'de yer alan yılsonu enflasyon tahmini baz alındığında yeni asgari ücret zammı için 15.707 TL rakamı öne çıkıyor. Memur zammı referans alındığında ise yeni asgari ücretin 17.041 TL'ye yükselme ihtimali bulunuyor.

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