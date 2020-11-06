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Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:27 | Son Güncelleme

Bankalarca kullandırılan konut kredileri 9 ayda yaklaşık 80 milyar lira artarak 280 milyar liraya yaklaşırken, kredilerin yüzde 52,5'i İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullanıldı.

Konut kredilerinin yarıdan fazlası 4 ilde

Bankacılık sektörünün avantajlı faiz imkanı ve uygun ödeme koşulları, konut kredilerini tarihi yüksek seviyelerine taşırken, yılın 9 aylık döneminde kredi bakiyesi yaklaşık 80 milyar liralık artışla 280 milyar liraya dayandı. Konut kredilerinin yarısından fazlası da Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullanıldı.

AA muhbirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre Türk bankacılık sektörünün eylül sonu itibarıyla kullandırdığı konut kredileri bakiyesi 277,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 199 milyar lira seviyesinde olan konut kredi bakiyesi, 9 aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

Konut kredilerinin yarıdan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da kullandırıldı. İstanbul yüzde 28,7'lik pay ve 79,7 milyar liralık kredi bakiyesi ile konut kredilerinde aslan payını aldı. İstanbul'u yüzde 12,1'lik oran ve 33,6 milyar liralık kredi ile Ankara, yüzde 7,8'lik pay ve 21,6 milyar liralık kredi ile İzmir, yüzde 3,9'luk pay ve 10,7 milyar liralık kredi ile Bursa takip etti. Böylece toplam konut kredilerinin yüzde 52,2'si olan 145,6 milyar liralık kısım Türkiye'nin en büyük 4 ilinde kullandırıldı.

Konut kredi bakiyesinin en az olduğu il ise 104,5 milyon lira ile Bayburt oldu. Bu ili 147,5 milyon lira ile Ardahan, 212,6 milyon lira ile Gümüşhane, 228,2 milyon lira ile Muş ve 234,2 milyon lira ile Tunceli izledi.

KREDİ ARTIŞI EN FAZLA KİLİS'TE

Konut kredi bakiyesinin 9 aylık dönemde en fazla artış gösterdiği il yüzde 60 ile Kilis oldu. Kilis'te eylül sonu itibarıyla kullanılan konut kredileri bakiyesi 261,5 milyon lira yükseldi. Kilis, yüzde 59,5 ile Elazığ, yüzde 58,7 ile Aksaray, yüzde 56,7 ile Muş ve yüzde 55,3 ile Iğdır takip etti.

Aynı dönemde konut kredi bakiyesinde artışın en az olduğu ile yüzde 23,5 ile Çankırı oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Hakkari, yüzde 25,2 ile Tunceli, yüzde 27 ile Bartın ve yüzde 29,7 ile Ardahan izledi.

KONUT KREDİ BAKİYESİ 1 MİLYARI AŞAN İK SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 31 iken, bu yılın eylül sonunda bu sayı 40'a ulaştı. Kredi bakiyesi 1-2 milyar lira arasındaki il sayısı 19, 3-4 milyar lira arası olan il sayısı 12, 5-10 milyar lira arası olan il sayısı 5 ve 10 milyar lira üzeri olan il sayısı da 4 olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK:AA

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