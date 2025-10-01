KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025 | Güncel rakamlarla 1 milyon TL'nin aylık taksidi belli oldu

KONUT KREDİSİ 2025 | Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla beraber ev almayı düşünen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları konusunda araştırma yapıyor. Ev sahibi olmak isteyenler, banka banka konut kredisi faiz oranlarını araştırırken en düşük konut kredisi veren bankalar merak ediliyor. İşte banka konut kredi faizleri...

BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Akbank: Yüzde 2,69

Albaraka: Yüzde 2,75

İş Bankası: Yüzde 2,79

Garanti: Yüzde 2,79

Vakıf Katılım: Yüzde 2,79

QNB: Yüzde 2,69

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN AYLIK TAKSİDİ

Yüzde 2,69'luk konut kredisi faiz oranı dikkate alındığında 120 ay vade ile 1 milyon TL'nin geri ödemesi şu şekilde:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Oranı: Yüzde 2,69

Kredi Vadesi: 120 ay

Aylık Taksit: 28 bin 61 TL

Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

Konut kredisi faiz oranlarında en güncel ve en doğru oranlar ile geri ödeme planı için bankalarla iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor.