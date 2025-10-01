FİNANS

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2025 | Güncel rakamlarla 1 milyon TL'nin aylık taksidi belli oldu

Konut kredisi faiz oranları 2025... Ev alacaklar konut kredisi faiz oranlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler ya da birikimlerini ev alarak değerlendirip konut kredisi kullanmayı düşünenler konut kredisi faizleri güncel oranlar konusunu dikkatle takip ediyor. Peki, en düşük konut kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte konut kredisi son dakika gelişmeleri...

KONUT KREDİSİ 2025 | Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla beraber ev almayı düşünen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranları konusunda araştırma yapıyor. Ev sahibi olmak isteyenler, banka banka konut kredisi faiz oranlarını araştırırken en düşük konut kredisi veren bankalar merak ediliyor. İşte banka konut kredi faizleri...

BANKA BANKA KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Akbank: Yüzde 2,69
Albaraka: Yüzde 2,75
İş Bankası: Yüzde 2,79
Garanti: Yüzde 2,79
Vakıf Katılım: Yüzde 2,79
QNB: Yüzde 2,69

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN AYLIK TAKSİDİ

Yüzde 2,69'luk konut kredisi faiz oranı dikkate alındığında 120 ay vade ile 1 milyon TL'nin geri ödemesi şu şekilde:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Kredi Oranı: Yüzde 2,69
Kredi Vadesi: 120 ay
Aylık Taksit: 28 bin 61 TL
Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

Konut kredisi faiz oranlarında en güncel ve en doğru oranlar ile geri ödeme planı için bankalarla iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor.

