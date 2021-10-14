Konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka son rakamlar…

Pandemi dönemiyle birlikte gayrimenkul piyasalarında fiyatlar aldı başını gitti. Uygun fiyata hem kiralık hem de satılık ev bulmak özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde büyük bir sorun haline geldi. Ev satın alıp kiradan kurtulmak isteyenler ise nakit parası yetmeyince banka banka faiz hesaplaması yapıyor. Biz sizler için bütün bankaları bir arada görebileceğiniz konut kredisi faiz hesaplaması yaptık. İşte son rakamlarla konut kredisi faiz oranları…

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev satın almak isteyen pek çok kişi bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Hem kamu hem de özel bankalardan alabileceğiniz kredi faiz oranları ve ödeme planları bankalara göre değişiyor. Biz bugün sizler için 150 bin TL’lik konut kredisini 10 yıl vade yapmak istediğinizde aylık ne kadar ödemeniz gerektiğini banka banka hesapladık. Siz de bu rakamlar üzerinden istediğiniz kredi miktarına göre hesap yapabilirsiniz. İşte 150 bin TL’lik konut kredisinin 10 yılda ödenme planı…

Banka Toplam Maliyet Faiz Oranı Aylık Taksit

Burgan Bank 399.200 TL %2,00 3.307 TL

HSBC 412.671 TL %2,09 3.421 TL

Şekerbank 414.461 TL %2,09 3.421 TL

QNB Finansbank 323.487 TL %1,48 2.680 TL

ING 329.038 TL %1,52 2.726 TL

DenizBank 352.340 TL %1,68 2.915 TL

Fibabanka 357.354 TL %1,72 2.963 TL

Anadolubank 376.677 TL %1,85 3.121 TL

Odeabank 382.109 TL %1,89 3.170 TL

ICBC Turkey 382.308 TL %1,89 3.170 TL

Garanti BBVA 323.607 TL %1,48 2.680 TL

Ziraat Bankası 308.164 TL %1,37 2.554 TL

Akbank 308.335 TL %1,37 2.554 TL

Vakıfbank 308.682 TL %1,37 2.554 TL

İş Bankası 310.083 TL %1,38 2.565 TL

Yapı Kredi 311.181 TL %1,39 2.577 TL

TEB 313.633 TL %1,41 2.599 TL

Halkbank 313.988 TL %1,41 2.599 TL

