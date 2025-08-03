Konut kredisi imkansıza doğru gidiyor! 4 asgari ücretli bir araya gelse bile tek taksiti ödeyemiyor! İşte 3 milyon liranın geri ödemesi…

Konut sahibi olmak gittikçe zorlaşıyor. Ev fiyatları da yüksek konut kredisi faiz oranları da... Faiz oranları ortalama yüzde 3 civarlarında seyrederken kredi çekmekte maaşla çalışan vatandaşlar için bir hayli zorlaştı. Bankalar konut kredisi çekmek isteyenlerin çoğunu eli boş gönderiyor. Kredi çekilse bile tüketici yüksek oranda faiz ödemek zorunda kalıyor.

3 milyon lira kredi çeken bir kişinin 10 yılın sonunda sadece ödeyeceği faiz 8 milyon 120 bin TL’yi buldu.

Bir kişinin 3 milyon lira konut kredisine başvurduğunu varsayarsak aylık faiz oranları yüzde 2,99’dan hesaplanırsa aylık taksitleri 92 bin TL 392 lira oluyor. Geri ödemesi de 11 milyon 120 bin seviyelerinde olacak. Yani 3 milyon için ödenen faiz 8 milyon 120 bin TL civarında olacak.

Now Haber’e konuşan Emlak uzmanı Arif Tosun ise yaptığı konut kredileriyle ilgili yaptığı açıklamada” Ne yazık ki konut kredisi için başvuranlara ‘ret’ cevabı veriyor. Maaşlar düşük olduğu için genelde cevaplar bu şekilde geliyor. 50 bin - 60 bin lira maaş alan bir kişinin ayda 80-90 bin seviyesinde kredi ödemesinin gerçekçiliğinin olmadığını ön görüp kredi vermiyorlar” dedi.

“4 ASGARİ ÜCRET BİR TAKSİTİ ÖDEYEMİYOR”

İstanbul’da 3 milyon TL’ye ev bulmak ise pek mümkün değil. Zaten bankalarda krediyi kolay kolay vermiyor. Diyelim ki ev bulundu kredi verildi ama o aylık taksiti ödeyebilmek için yemeden içmeden 4 asgari ücret tutarında bir rakamın ayrılması gerekiyor. 4 asgari ücret 22 bin 104 liradan toplamda 88 bin 416 lira yapıyor. 3 milyonluk kredinin aylık taksiti ise 92 bin 392 TL.

Vatandaşlar ise ev almanın hayal olduğunu belirterek “Bu devirde ev almak çok zor. Evler İstanbul’da 7-8 milyon liradan aşağı değil. En basitinden bir asgari ücretli üzerinden bakarsak ömür boyu ona çalışmaktansa ev almamayı tercih ediyoruz. Zaten krediyi ödemeye de maaşımız yetmiyor” ifadelerini kullanıyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır