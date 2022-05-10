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Konut kredisi nasıl alınır? Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinin başvuru şartları nelerdir?

10.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi gündemde yer alan konuların başında geliyor. Ev hayali kuranlar, yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi detaylarını araştırıyor. Bu müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında konut almak isteyenler için yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi kampanyası yapıldığını açıkladı. Merak edilen yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisine dair detaylar!

Konut kredisi nasıl alınır? Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinin başvuru şartları nelerdir?

Ev alma hayali kuranlara müjde gibi bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bakanlar Kurulu toplantısında aldıkları kararları açıkladı. Erdoğan, konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurdu. Vatandaşlar Bakanlar Kurulunda alınan konut kredisi kararlarını araştırılıyor. İşte yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisine dair detaylar...

YÜZDE 0.89 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Ev sahibi olmak isteyenler için Kredi paketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan Konut alacaklara kamu bankalarından cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi sunulacağını açıkladı. Avantajlı krediler yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kullandırılacak.

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.

İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası’na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
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