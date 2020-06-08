Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kamu bankalarında tarihin en düşük konut kredi faizi vatandaşlara sunulmaya başlandı. Rekor seviyede gerçekleşen bu faiz indirimi sonrası konut satışlarına büyük bir ilgi gösterildi. Vatandaşlar kredi işlemleri için bankaların yolunu tutarken Korona virüs sürecinde büyük yara alan emlak piyasası da tekrar hareketlendi. Piyasanın hareketlenmesi ve vatandaşların yatırım amaçlı konutlara yönelmesi ise emlak piyasasında da fiyat artışlarına neden oldu. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, emlak piyasasının bu sürece hazırlıksız yakalandığını ifade ederken artan talep sonucu bazı fırsatçı mülk sahiplerinin konut fiyatlarını geçtiğimiz aylara göre yüzde 30 oranında arttırdığını belirtti.

'FIRSATÇILAR, FİYATLARIN YÜZDE 30 CİVARSINDA ARTMASINA SEBEP OLDU'

Emlak sektörünün rekor faiz indirimi ile oluşan talep patlamasına hazırlıksız yakalandığını ifade eden Çelik, piyasada ortaya çıkan fırsatçılara ise sitem etti. Geçtiğimiz aya göre konut fiyatlarının yüzde 30 arttığını söyleyen Gazi Çelik, “Virüsle birlikte bütün esnafın işleri durdu. İnsanlar yaklaşık 2 buçuk ay evde kaldılar. Bizim sektörümüz de bu zamanda bir durağanlık yaşadı ve sıkıntı oldu. Devletimiz, bu durağanlığı canlandırmak için kamu bankalarındaki faiz oranıyla yaklaşık 10 yıldan beri yaşamadığımız bir adım attı. Biz inşaat sektörü olarak buna hazırlıksız yakalandık. Bir yıl önce faiz oranları yüksekti ve birçok vatandaş arsası elinde olmasına rağmen inşaat üretmiyordu çünkü satmaktan çekiniyorlardı. Faiz oranları yüksekti. Şimdi faizlerin böyle olması inşaat sektörünü hazırlıksız yakaladı. Mevcut olan gayrimenkullerin sayıları sınırlı. Birden talep artınca, arz ve talep dengesi bozuldu. Bazı fırsatçı insanlarda, fiyatların yüzde 30 civarında artmasına sebep oldu. Bir satıcı 500 bin lira istiyorsa, şu anda yaklaşık 600 bin lira istiyor, fiyatlarla oynanıyor. İnsanlar gayrimenkule yatırım yapmak için arayış içerisindeler. Bu şekilde bir koşturma piyasada devam ediyor” şeklinde konuştu.