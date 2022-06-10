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Konut satışında tapu harcı detayı! Sadece bir ayda 3,3 milyar lira…

10.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bu yılın ilk 5 ayında 1 milyon 271 bin 971 gayrimenkul satış işlemi yapılarak 13 milyar 778 milyon 47 bin 730 lira tapu harcı geliri elde edildi. İşlemlerin 562 bin 896'sını konut, 216 bin 582'sini arsa, 340 bin 403'ünü tarla, 59 bin 917'sini iş yeri, kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

Konut satışında tapu harcı detayı! Sadece bir ayda 3,3 milyar lira…

Geçen ay 276 bin 376 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 3 milyar 302 milyon 160 bin 557 lira 42 kuruş tapu harcı geliri sağlandı. Mayıs ayındaki satış işlemi sayısı, 287 bin 72 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı nisan ayına göre yüzde 3,7 azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde Ocak-Mayıs 2022 döneminde 1 milyon 271 bin 971 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden 13 milyar 778 milyon 47 bin 730 lira tapu harcı geliri elde edildi. İşlemlerin 562 bin 896'sını konut, 216 bin 582'sini arsa, 340 bin 403'ünü tarla, 59 bin 917'sini iş yeri, kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

tapu-harci-odeme

Tapu ile ilgili flaş detay... Konut alım- satımında bunlara dikkat!Tapu ile ilgili flaş detay... Konut alım- satımında bunlara dikkat!

İSTANBUL İLK SIRADA

İstanbul'u 87 bin 864 işlemle Ankara, 72 bin 49 işlemle İzmir, 53 bin 448 işlemle Antalya, 48 bin 699 işlemle Bursa, 37 bin 43 işlemle Konya, 35 bin 121 işlemle Kocaeli ve 34 bin 807 işlemle Balıkesir takip etti.


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