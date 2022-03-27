Konut satışında yeni dönem! KDV istisnasında değişiklik yapılacak…

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), önemli konularda mesai yapacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Haftalık çalışmasına 29 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, salı günü Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi müzakere edilecek.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA ŞARTLAR DEĞİŞİYOR

Bu hafta görüşülecek en önemli konulardan bir tanesi de konut satışında yabancılara ilişkin karar olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara konut satışları, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara konut satışının payı yüzde 4,7 hesaplandı. Ocak-şubat iki aylık dönemde ise Türkiye genelinde yabancılar 8 bin 777 konut satın aldı. Geçen yılın ocak-şubat aylarına göre yüzde 55,6'lık artış yaşandı. 2 ayda yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 10 il; İstanbul 3 bin 729, Antalya 2 bin 13, Ankara 557, Mersin 435, Bursa 278, İzmir 242, Yalova 233, Samsun 208, Sakarya 196, Trabzon 156 şeklinde kayıtlara geçti.

Alınacak karar ile yabancılara konut veya iş yeri teslimlerinde KDV'den istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartı 3 yıla çıkarılacak.

ALT VE ORTA SEGMENTTEKİ KONUT FİYATI ETKİLENMİYOR

Gayrimenkul Yurt Dışı Satış Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal “Yabancıya gayrimenkul satışları, konut fiyatlarını artırıyor, vatandaşımız gayrimenkul alamıyor” şeklindeki iddialara şöyle cevap vermişti:

"AGS Global ile birlikte yayınladığımız yabancıya konut satış endeksi GİGDEKS verilerine göre, 2021’in son çeyreğinde yabancıların Türkiye’de satın aldıkları bir gayrimenkulün ortalama fiyatı 187 bin dolar, karşılığı ise 2,5 milyon TL. Türkiye’de herhangi bir gayrimenkulün el değiştirme fiyatına baktığımızda ortalamada 500 bin lirayı aşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir gayrimenkulün 500 bin liralık el değiştirme döngüsünü biz ortalama 2,5 milyon TL’lik yabancıya gayrimenkul satışıyla aradaki 5 katlık farktan dolayı kıyaslayamayız. Bu nedenle yabancıların satın aldığı gayrimenkuller, ancak markalı konutlarda üst segment konutların fiyatlarını yükseltebilir, yani ‘Düşük ve orta gelirli vatandaşımız yabancıya satıştan dolayı konut alamıyor’ diyemeyiz"



