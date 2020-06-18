Konut satışları bu ilçelerde koronavirüs dinlemedi

En yüksek artış yüzde 28,66 ile Ümraniye'de görülürken, onu yüzde 15,54 ile Sultangazi, yüzde 13,41 ile Beylikdüzü, yüzde 11,84 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 11,81 ile Bayrampaşa takip etti. 5 ilçede artış oranı iki haneli gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşirken, satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik düşüş yaşandı.

Coldwell Banker tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak hazırlanan "İstanbul'un Koronasavar İlçeleri" başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de mart ayının ortasından bu yana yoğun olarak hissedilen koronavirüs salgını gayrimenkulde de etkisini gösterdi.

EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ZEYTİNBURNU, ŞİŞLİ VE SARIYER'DE

Yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı döneminde göre konut satışlarının en çok gerilediği ilçe yüzde 46,77 ile Zeytinburnu oldu.

Onu yüzde 27,98 ile Şişli, yüzde 25,16 ile Sarıyer, yüzde 19,32 ile Tuzla, yüzde 18,34 ile Büyükçekmece, yüzde 17,64 ile Silivri takip etti.

Azalış oranının iki haneli rakamlarda gerçekleştiği diğer ilçeler ise yüzde 12,82 ile Pendik, yüzde 12,63 ile Bakırköy, yüzde 12,62 ile Ataşehir, yüzde 11,63 ile Fatih, yüzde 10,04 ile Esenyurt, yüzde 10,01 ile Sancaktepe oldu.

Konut satış oranları Beşiktaş'ta yüzde 9,57, Kartal'da yüzde 8,32, Üsküdar'da yüzde 5,25, Esenler'de yüzde 5,2, Başakşehir'de yüzde 5,09, Avcılar'da yüzde 4,7, Sultanbeyli'de yüzde 2,58, Arnavutköy'de yüzde 1,13, Güngören'de yüzde 0,27 azaldı.

'KONUT TALEBİNDE YAŞİL ALAN VE DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN PLANA ÇIKTI'

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının her sektörde olduğu gibi gayrimenkulde de müşteri beklentilerini ve taleplerini ciddi biçimde etkilediğini söyledi.

Bu dönemde özellikle şehir dışındaki bölgelerde satışların arttığını dile getiren Taş, Zeytinburnu, Şişli ve Bakırköy gibi nüfus ve yapı yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda ise satışların ortalamanın çok üzerinde düşüş gösterdiğini vurguladı.