Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları dibe vurdu! İşte o banka ve oranlar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bankalarının sıfır konut alımında faiz oranlarının düşeceğine dair yaptığı açıklamanın ardından, bankalar tek tek faiz oranlarını açıklamaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara umut ışığı olan faiz oranındaki düşüş açıklamasının ardından vatandaşların gözü kulağı bankalara çevrildi. Yeni ev almak isteyen vatandaşlar banka şubelerine yönelirken; akıllı cihazlar üzerinden dijital bankacılık ve mobil bankacılık uygulamaları ile de faiz oranlarına bakıyorlar.

İlk hamle Ziraat Bankası’ndan geldi ve banka 0.99 olan konut kredisi faiz oranını 0.79’a indirdiğini açıkladı. Ziraat Bankası’nı Vakıfbank ve Halkbank’ta faiz oranlarında düşme söz konusu olduğunu söyledi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların güncel konut kredisi faiz oranlarına dair incelemeleri büyük bir dikkatle devam ediyor. Peki 2020 Mart ayında konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? En avantajlı konut kredisini hangi banka veriyor? İşte, Mart 2020 konut kredisi faiz oranlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…