Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları dibe vurdu! İşte o banka ve oranlar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bankalarının sıfır konut alımında faiz oranlarının düşeceğine dair yaptığı açıklamanın ardından, bankalar tek tek faiz oranlarını açıklamaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara umut ışığı olan faiz oranındaki düşüş açıklamasının ardından vatandaşların gözü kulağı bankalara çevrildi. Yeni ev almak isteyen vatandaşlar banka şubelerine yönelirken; akıllı cihazlar üzerinden dijital bankacılık ve mobil bankacılık uygulamaları ile de faiz oranlarına bakıyorlar.
İlk hamle Ziraat Bankası’ndan geldi ve banka 0.99 olan konut kredisi faiz oranını 0.79’a indirdiğini açıkladı. Ziraat Bankası’nı Vakıfbank ve Halkbank’ta faiz oranlarında düşme söz konusu olduğunu söyledi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların güncel konut kredisi faiz oranlarına dair incelemeleri büyük bir dikkatle devam ediyor. Peki 2020 Mart ayında konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? En avantajlı konut kredisini hangi banka veriyor? İşte, Mart 2020 konut kredisi faiz oranlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…
Mart ayında Koronavirüsün Türkiye’de etkisinin göstermesinin ardından piyasalarda yeni gelişmeler olmaya başladı. Ülkemizde vaka sayılarındaki artış ve ölümlerin görülmesinin sonrasında devlet Corona virüsüne karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ’i yayınladı. Bu paket kapsamında faiz, anapara ödemelerinin ertelenmesi, ödemesi dönemli kredi yapılandırması ve 3 aylık maaş ödemelerine katkı gibi kararlar yer alıyor. Kredi ödemelerini erteleyen bankalar arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başı çekti. Türkiye İş Bankası ise; salgın sebebiyle mali bütçesi olumsuz yönde etkilenenlerden sektör ayrımı olmaksızın anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran’a öteleneceği duyurulurdu.
Bankalar yaşanılan olumsuzluklardan sonra Mart 2020’deki faiz oranlarını açıkladı. Aynı zamanda bankalar mevcut faiz oranıyla çekilen kredilerde ödemeleri erteleme yoluna gitti.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94 (Ziraat Bankası sıfır konut kredisi faiz oranı 0.79 olarak belirlenmiştir.)
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.95
Sarı panjur Konut kredisi: 1.05 (Vakıfbank sıfır konut kredisi faiz oranı 0.79 olarak belirlenmiştir.)
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94 (Halkbank sıfır konut kredisi faiz oranı 0.79 olarak belirlenmiştir.)
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
Dijital İhtiyaç kredisi: 1.19
Taşıt kredisi: 1.24
Konut kredisi: 0.99
TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 0.97
Ev kredisi: 0.95
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB) FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 0.99
Konut kredisi: 0.97
YAPIKREDİ BANKASI FAİZ ORANLARI
Bireysel İhtiyaç kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.09
Konut kredisi: 1.09
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 1.45
Standart Konut kredisi: 1.23
AKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.41
Taşıt kredisi: 1.07
Konut kredisi: 0.97
Direkt kredi: 1.45
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.11
Konut kredisi: 1.69
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