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Konutta 0,69 kredi faiz oranı ile yeni kampanya! Bakan Özhaseki duyurdu: İstanbul ve İzmir de dahil

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.03.2024 13:06
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin İzmir'de katıldığı "Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" programında kredi kampanyasını duyurdu. Buna göre İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas alınarak aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle 2,5 milyon TL'ye varan kredi desteği verilecek. İlk uygulanacak il ise İzmir olacak.

Konutta 0,69 kredi faiz oranı ile yeni kampanya! Bakan Özhaseki duyurdu: İstanbul ve İzmir de dahil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” kapsamında İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'da riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas alınarak aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği verileceğini açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi”ni başlatıyoruz. Amacımız, iklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek. 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir’dir.

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İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi detayları:

Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak. Proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacağız.

• 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği vereceğiz.

• Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.

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• Başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlarımıza; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlayacağız.

• Bunun yanında A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulayacağız.

• Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız. Hedefimiz, İzmir’i, İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir."

Anlık Borsa


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