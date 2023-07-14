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Konutta balon sönmeye başladı! Eskide fiyat düştü, yeniye talep azaldı

14.07.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon ve dövizde yaşanan artış sonrası konut fiyatları yükselişe geçmişti. Eski evlerin bile yanına fiyatlarından dolayı yaklaşılamıyordu. Kredi faizlerindeki artış ve talepteki azalma konut fiyatlarını etkiledi. Bazı bölgelerde satışlar dururken eski evlerdeki fiyatlar yüzde 20'ye kadar düştü. Yeni konutlara ise talep gittikçe azaldı.

Konutta balon sönmeye başladı! Eskide fiyat düştü, yeniye talep azaldı

Ev fiyatlarının çok yüksek seviyelerde olması nedeniyle konut piyasası çıkmaza girdi. Talep azaldıkça eski evlerin fiyatlarında yüzde 20'leri geçen düşüşler var ama deprem endişesi nedeniyle bunlara talep az. Yeni konutlarda da fiyat düşmediği için alıcı çıkmıyor. Uzman isimler fahiş fiyatların yavaş yavaş normale döneceğini ifade etti.

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SATIŞLAR DURDU

Konutta balon sönmeye başladı. Eski konutta fiyat düştü, yeni konuta ise alıcı çıkmadı. Kredi faizlerindeki artış ve talepteki azalma konut fiyatlarını etkiledi. Bazı bölgelerde satışlar durdu. Özellikle eski evlerdeki fiyatlar yüzde 20'ye kadar düştü. Eski evlerde fiyat düştükçe yeni konutlara da talep gittikçe azaldı.

"ŞU ANDA FİYATLAR DÜŞTÜ, DÜŞMEYE DE DEVAM EDİYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Bir balon, köpük oluştu. Olması icap eden seviyeye geliyor. İkinci eldeki talepler çok aza indi. Fiyatlar da düşmeye başladı. Yaşı olan bina ve semtlerde şu anda fiyatlar düştü, düşmeye de devam ediyor. Geçen yılın sonu gibi 5-6 milyon istenen evler, 4-4,5 milyon seviyesine kadar düştü. Daha önce 15 milyon istenen bir ev, 11-12 milyona düştü. Halen alıcı da yok. Sıfır ve müstakil evlerde fiyatlar yüksek ama talep çok az. Bankalar kredi musluğunu açarsa bu piyasa daha da canlanacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
konut

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