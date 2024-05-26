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Konya başı çekiyor, İstanbul'un sıralaması şaşırttı! Kredi kartı borçları en çok artan iller belli oldu

26.05.2024 08:48
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Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kullanımının sınırlanmasına yönelik son dönemde yeni önlemler alınmıştı. Merkez Bankası bu kapsamda adımlar atmaya devam ederken en çok kredi kartı borcuna sahip iller sırasıyla belli oldu. En çok kredi kartı kartı kullanılan il olan İstanbul'un sıralaması dikkat çekti. Başı çeken il ise İç Anadolu'dan! İşte il il kredi kartı borçları sıralaması ve çarpıcı detaylar...

Konya başı çekiyor, İstanbul'un sıralaması şaşırttı! Kredi kartı borçları en çok artan iller belli oldu

Başta bireysel krediler olmak üzere kredi kullanımının sınırlandırılması gündemde. Bu sırada illerin kredi kartı borçlarına göre sıralandığı listede ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Konya en çok bireysel kredi kartı borcuna sahip il oldu. Ayrıca ihtiyaç kredisi borçlarında en çok artış yaşanan iller de açıklandı.

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KONYA'YI BURSA TAKİP ETTİ

BDDK'nın bünyesinde faaliyet gösteren Fintürk son kredi borçlarıyla ilgili son verileri açıkladı. Cumhuriyet'in aktardığına göre; Mart 2024 sonu itibarıyla, Aralık 2024 sonuna kıyasla bireysel kredi kartı borçları ortalama yüzde 19.1 artarak 1.4 trilyon liraya çıkarken bu artış oranı Konya’da yüzde 37.5, Bursa’da yüzde 25.1, Muğla’da yüzde 23.9, Antalya’da yüzde 22.8 ve Aksaray’da yüzde 22.6 oldu.

İSTANBUL VE MALATYA DETAYI

Bu artış, açık ara en çok kredi kartı kullanılan il olan İstanbul’da yüzde 20. Kart borçlarının en az arttığı il ise yüzde 7.1 ile Malatya.

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EK HESAPTA EN ÇOK ARTIŞ ANTALYA'DA

Ek hesap kullanımı da son üç ayda ortalama yüzde 25.8 artarak 215.2 milyar liraya yükseldi. Bu tür borçlarda en çok artış olan il ise yüzde 33.1 ile Antalya oldu. Artışta bu ili yüzde 32.8 ile Nevşehir, yüzde 31.8 ile Elazığ, yüzde 31.6 ile Muğla ve yüzde 30.7 ile Çorum izledi. Bu tür borçlar İstanbul’da yüzde 25.5 yükselirken en düşük artış ise yüzde 18.4 ile Hakkâri’de hesaplandı.

İHTİYAÇ KREDİSİ BORÇLARI EN ÇOK O İLDE ARTTI

Ayrıca ihtiyaç kredisi borçları ortalama yüzde 7.8 artışla 880.4 milyar liraya çıktı. En çok artış olan iller ise yüzde 13.2 ile Tunceli, yüzde 12.2 ile Ardahan, yüzde 12.1 ile Gümüşhane, yüzde 11.8 ile Rize ve yüzde 11.7 ile Kırşehir. İstanbul’da artış yüzde 8.2. En çok düşüş ise yüzde 2.2 ile Hatay’da.

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Öte yandan BDDK’nin daha güncel verilerine göre 17 Mayıs haftası itibarıyla tüketici kredileri 2023 sonuna kıyasla yüzde 13.7, 18 Mayıs 2023’e kıyasla yüzde 49.6 artışla 3 trilyon lira oldu. Bu kapsamda bireysel kredi kartı borçları sırasıyla yüzde 19.9 ve yüzde 106.6 artışla 1 trilyon 385 milyar liraya ulaştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atmıştı. TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmişti. Merkez Bankası'nın kredi kararının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk yorumunda şubat ayı enflasyon rakamlarına değinerek fiyat istikrarı vurgusu yapmış, Merkez Bankası'na desteklerinin de tam olduğunu belirtmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek kredi kartı
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