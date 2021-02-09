Konya-Karaman hızlı tren test sürüşlerine başlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; çalışmalarına 2012 yılında başlanan 102 kilometrelik Konya-Karaman hat kesiminde; altyapı, üstyapı, elektrifikasyon işleri ile istasyon düzenleme işleri tamamlanmasının ardından, elektrikli olarak işletmeye alındı. Yapımı tamamlanan kısımlarda sinyalizasyon testlerinin ETCS Seviye-1 tren dinamik test çalışmalarına dün Konya Çumra istasyonunda başlandı. Projenin tamamlanması ile Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.

Ayrıca, Konya-Karaman-Ulukışla hattının diğer bölümü olan Karaman-Ulukışla kesiminde ise çalışmaların devam ettiği, yüzde 73 fiziki ilerleme sağlandığı bildirildi. Proje kapsamında; saatte 200 kilometre hıza uygun olarak 135 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattının yapımı ile 2 adet tünel, 12 adet köprü, 44 adet alt-üstgeçit ve 141 adet menfezin yapımının planlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

