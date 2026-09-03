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Konya'nın 8 aylık ihracatı 2,3 milyar doları aştı

Konya, Ağustos ayında 300 milyon 245 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, yılın ilk 8 aylık döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artırarak 2 milyar 347 milyon dolara taşıdı.

Konya'nın 8 aylık ihracatı 2,3 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos 2026 ihracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın Ağustos ayında 300 milyon 245 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış kaydettiğini belirtti.

Yılın 8 aylık dönemindeki artışın devam etmesini önemli bulduklarını belirten Öztürk, "2026 yılının ilk 8 ayında ihracatımız 2 milyar 347 milyon dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Küresel ticarette rekabetin ve belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde Konya iş dünyamız üretmeye ve dünya pazarlarında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Yılın kalan döneminde de ihracatımızı artırmak, firmalarımızı yeni pazarlarla buluşturmak ve Konya'nın Türkiye ihracatından aldığı payı daha yukarı taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Öztürk, "Üreten ve dünyaya açılan Konya iş dünyamızın ortaya koyduğu bu başarılı tabloda emeği bulunan tüm firma temsilcilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Konya İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi
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