Kooperatiflere 12 ay ödemesiz 4.5 milyar lira kredi desteği: Kimler yararlanacak?

Ticaret Bakanlığı bugünkü açıklamasında kooperatiflere yönelik 12 aya kadar ödemesiz ve 24 aya varan vade imkânı ile 4.5 milyar liralık finansman desteğini duyurdu. Bakanlık kooperatif kredisinin şartlarını ve ödeme koşullarını detaylı açıklayarak ilk etapta yararlanacak kurumları açıkladı.

Kooperatiflerin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözeteminde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, imzaladığı protokol ile 4.5 milyar lira kredi imkanını duyurdu.

YARARLANACAK KURUMLAR AÇIKLANDI!

Bakanlık kooperatif kredisinin şartlarını ve ödeme koşullarını detaylı açıklayarak ilk etapta yararlanacak kurumları açıkladı. Bu kapsamda Bakanlık gözetiminde TESKOMB ile KGF arasında bir protokole imza atıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu protokol kapsamında toplam 4,5 milyar liralık kredi hacmi, kooperatiflerimizin kullanımına sunulacaktır. Uygulamaya alınan bu destek sistemiyle kooperatiflerimizin finansal yükünün hafifletilmesi, sürdürülebilir büyüme ve yatırım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesinin, kooperatifçiliğin küresel ölçekte önemini ortaya koyduğu, bu süreçte Türkiye'de kooperatifçiliğin daha güçlü ve bütüncül bir perspektif kazandığı aktarıldı.

"SOMUT VE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "2025-2029 dönemi Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin, stratejik öncelikler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, "TESKOMB ve KGF işbirliğiyle imzalanan bu protokol, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik somut ve önemli bir adımdır. Destek sistemi ilk aşamada tarım satış ile kadın girişimi, üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri yanı sıra üretim ve pazarlama ile küçük sanat kooperatifleri için finansman imkanı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kooperatif kredisinden kimler yararlanacak?

Destek sistemi ilk aşamada;
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri,
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri,
Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri,
Küçük Sanat Kooperatifleri için finansman imkânı sunmaktadır.

Kooperatif kredisi geri ödemesi nasıl olacak?

Program kapsamında; avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80’e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkânı sağlanacak.

Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri;

-Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri için 800 milyon TL,
-Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri için
25 milyon TL,
-Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri ile Küçük Sanat Kooperatifleri için 1 milyon TL olarak belirlenmiştir.

AVANTAJLI FİNANSMAN ORANLARI SAĞLANACAK!

Program kapsamında, avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece kooperatiflerimizin üretim, yatırım ve nakit akışı süreçleri desteklenerek sürdürülebilir ekonomik katkı oluşturulması amaçlanmaktadır. Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon lira, üretim ve pazarlama kooperatifleri ile küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlenmiştir. Kooperatifler, üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerindeki etkin rolleriyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan önemli ekonomik aktörlerdir. Bakanlık olarak kooperatifçilik sisteminin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak görmekteyiz. Finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmeye ve kooperatiflerimizin yanında kararlılıkla yer almaya devam edeceğiz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

