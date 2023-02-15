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'Koordinat olarak yeriniz değişiyor' Yer 8 metre kaydı! Tapulu arazilerin sınırları karıştı... 'Mülkiyet problemleri olabilir'

15.02.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde acı bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Büyük yıkımın ve can kayıplarının olduğu depremlerden sonra yollarda yarıklar görülmüştü. Uzmanların son analizleri felaketin büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Bazı yerlerde yerin 3 metre, bazı yerlerde 5 metre, bazı yerlerde 8 metre kaydığı aktarıldı. Kandilli Rasathanesi müdürü Prof. Dr. Haluk Özener 'Mülkiyet problemleri olabilir' derken tapulu arazilerin sınırlarının karıştığı belirtildi.

'Koordinat olarak yeriniz değişiyor' Yer 8 metre kaydı! Tapulu arazilerin sınırları karıştı... 'Mülkiyet problemleri olabilir'

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yer bilimciler ise alana indi, çalışmalarını yürütmeye başladı. Felaketin büyüklüğü o çalışmalarla daha da ortaya çıktı. Depremden sonra "Toprak kaydı, hareket etti Anadolu yarımadası" denilmişti. O hareket kimi yerde 8 metreye kadar ulaşmış. Kimi yerde yerin 8 metre kaydığı görülürken tapulu araziler bile birbirinin içine girmiş durumda olduğu, neredeyse sınır kalmadığı ifade edildi. Otoyollar da yapboz gibi birbirinden ayrılırken uzmanlar yaptıkları analizleri anlattı. İşte detaylar...

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Kanal D'de yer alan habere göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz gün canlı yayında yaşanan depremi değerlendirdi. Özener "4.7'lik bir artçı sarsıntı oldu. Merkez üssü yakın olduğu için tabii ki şiddetli olarak hissedilmesi gayet doğal" dedi.

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"BAZI YERLERDE 8 METREYE ÇIKTI"

Yer hareketiyle ilgili konuşan Özener, elindeki defterlerle örneklendirerek "Üstteki fay, size göre sola doğru hareket ediyor. Şu iki oku düşünün, bu hareket bazı yerlerde 3 metre gibi olurken bazı yerlerde bu 5 metreye, bazı yerlerde de 8 metreye çıktığı saha gözlemlerinden elde edilmiş." ifadelerini kullandı.

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"ARAZİ SINIRLARINDA KAYMALAR..."

Özener "Böyle büyük depremlerden sonra yer kabuğu hareketleri oluyor, kaymalar oluyor. Yollarda kaymalar, arazi sınırlarında kaymalar gibi sonuçlar ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

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"MÜLKİYET PROBLEMLERİ OLABİLİR"

Yani deprem yüzünden tapulu araziler birbirinin içine girdi. Özener "Sizin araziniz, tarlanız varken bir anda yandaki tarlaya koordinat olarak yeriniz değişiyor. Yani yeryüzündeki koordinatınız şuradayken bir anda kaydığınız zaman yeriniz değişiyor ve dolayısıyla mülkiyet problemleri olabilir." dedi.

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"UZMANLAR GÖZLEM YAPACAKLAR VE BUNLARI DEĞERLENDİRECEKLER"

Bu konuda da Tapu Kadastro Genel Müdürü'yle bizzat görüştüğünü söyleyen Özener "Kendileri bu depremin artçı sarsıntıları da geçtikten sonra sahaya inerek araziye, bu tarzda uzmanlar bir gözlem yapacaklar ve bunları değerlendirecekler" ifadelerini kullandı.

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