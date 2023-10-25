Köprü ve otoyol zammı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Zamlı alınan geçiş ücretleri ne olacak, iade edilecek mi?

Köprü ve otoyol zammına dair araştırmalar yoğunlaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. Ancak köprü ve otoyol zammı ocak ayına ertelendi. Peki, Zamlı alınan geçiş ücretleri ne olacak, iade edilecek mi? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan zamlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ocak 2024’e ertelendi.

ZAMLI ALINAN GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE OLACAK?

Bugün alınan geçiş ücretlerindeki fark iade edilecek.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLMUŞTU?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yüzde 43,9 ila yüzde 76,5 oranında zam yapılmıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün dün akşamki açıklamasına göre İstanbul'da birinci ve ikinci köprünün tek yön geçiş ücreti yüzde 76,5 artışla 15 liraya, üçüncü köprünün geçiş ücreti ise yüzde 75 artışla 35 liraya yükseltilmişti.

İzmit körfezinin iki yakasını birbirine ve İstanbul-İzmir otoyolunun bir parçası olan Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 52,6 artışla 290 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti yüzde 43,9 artışla 295 liraya çıkarılmıştı.

Yeni tutarlar 1 Ocak 2024'ten geçerli olacak.





