FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Köprü ve otoyol zammı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Zamlı alınan geçiş ücretleri ne olacak, iade edilecek mi?

Köprü ve otoyol zammı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Zamlı alınan geçiş ücretleri ne olacak, iade edilecek mi?

25.10.2023 14:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köprü ve otoyol zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda otoyol ve köprü fiyatlarına zam geldiği açıklanmıştı. Az önce ise yapılan zamların ertelendiği açıklandı. Bu kapsamda Köprü ve otoyol zammı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Zamlı alınan geçiş ücretleri ne olacak, iade edilecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konuya dair tüm merak edilenler..

Köprü ve otoyol zammı ertelendi mi, ne zamana ertelendi? Zamlı alınan geçiş ücretleri ne olacak, iade edilecek mi?

Köprü ve otoyol zammına dair araştırmalar yoğunlaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. Ancak köprü ve otoyol zammı ocak ayına ertelendi. Peki, Zamlı alınan geçiş ücretleri ne olacak, iade edilecek mi? İşte konuya dair ayrıntılı bilgiler...

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan zamlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ocak 2024’e ertelendi.

ZAMLI ALINAN GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE OLACAK?

Bugün alınan geçiş ücretlerindeki fark iade edilecek.

Köprü ve otoyol zammı 1

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLMUŞTU?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yüzde 43,9 ila yüzde 76,5 oranında zam yapılmıştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün dün akşamki açıklamasına göre İstanbul'da birinci ve ikinci köprünün tek yön geçiş ücreti yüzde 76,5 artışla 15 liraya, üçüncü köprünün geçiş ücreti ise yüzde 75 artışla 35 liraya yükseltilmişti.

İzmit körfezinin iki yakasını birbirine ve İstanbul-İzmir otoyolunun bir parçası olan Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 52,6 artışla 290 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti yüzde 43,9 artışla 295 liraya çıkarılmıştı.

Yeni tutarlar 1 Ocak 2024'ten geçerli olacak.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyorSon 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyor
2024 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunuldu!2024 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunuldu!
Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Düşüş için tarih verdiYılmaz'dan enflasyon açıklaması! Düşüş için tarih verdi
Anahtar Kelimeler:
otoyol geçiş ücretleri

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.