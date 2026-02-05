FİNANS

Köprü ve otoyollar özelleşiyor mu? İddialar sonrası açıklama geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamında bulunan köprü ve otoyolların özelleştirileceği iddia edildi. Kaynaklar tarafından, Özelleştirme İdaresi'nin uzun yıllardır programında olan köprü ve otoyol özelleştirmesine ilişkin sadece danışmanlık hizmeti alındığı, şu an için özelleştirme olmadığının belirtildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamındaki köprü ve otoyolların özelleştirileceğine yönelik iddialar tekrar ortaya atılmaya başlandı. Eylül ayında da benzer haberler ortaya atılmış ve yetkili kaynaklar tarafından yalanlanmıştı.

NTV'de yer alan habere göre; dış basın kaynaklı çıkan iddialar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle beraber en az 9 paralı yolun özelleştirileceği iddia edildi.

2012 YILINDA İHALE VE İPTAL

2012'de köprü ve otoyolların özelleştirmesinin gündeme geldiği, 5.7 milyar dolarlık teklif sunulsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem 7 milyar doların altındaki satışın "vatana ihanet" olacağını söylemesi üzerine ihalenin iptal olduğu belirtildi.

"RUTİN BİR DURUM" VURGUSU

Aktarılan bilgilere göre kaynakların, dış basında çıkan haberlerin aslında rutin bir durum olduğu, aynı iddiaların geçtiğimiz Eylül ayında da ortaya atıldığını, Özelleştirme İdaresi'nin zaman zaman periyodik olarak danışmanlık hizmeti aldığını, köprü ve otoyolların özelleştirme konusunun uzun yıllardır programda olduğunu belirttiği kaydedildi.

BLOOMBERG'DEN YENİ ÖZELLEŞTİRME İDDİASI

Bloomberg Haber Ajansı'nın, İstanbul’daki iki köprü ve bir dizi otoyolun özelleştirilmesi için danışmanlık şirketi Ernst & Young yetkilendirildiğini, Ernst & Young'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme haklarının satışı konusunda hükümete danışmanlık yapacağını iddia ettiği belirtildi. Bloomberg'in kaynaklarına göre, Türkiye'nin, satış sürecinde teknik danışman olarak Kanada merkezli BTY Group’u da görevlendirdiğinin belirtildiği aktarıldı.

KÖPRÜLERDEN GEÇİŞ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1. sınıf araçlar 59 lira, 2. sınıf araçlar 75 lira, 3. sınıf araçlar 168 lira, 4. sınıf araçlar 333 lira, 5. sınıf araçlar 440 lira, 6. sınıf araçlar 25 lira ücretle tek yön olarak geçiş sağlayabiliyor.

