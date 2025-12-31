Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köpürüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerine zam geldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

İSTANBUL-ANKARA 338 TL

1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.

KGM PAYLAŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, 2026 yılı için köprü ve otoyollara yapılan ücret artışı bilgisi paylaşıldı.