Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerindeki artış belli oldu.

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler
Mustafa Fidan

Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler 1

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köpürüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerine zam geldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler 2

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler 3

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler 4

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler 5

İSTANBUL-ANKARA 338 TL

1 Ocak'tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.

KGM PAYLAŞTI

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, 2026 yılı için köprü ve otoyollara yapılan ücret artışı bilgisi paylaşıldı.

