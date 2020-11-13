FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koronavirüs aşısının borsaya etkisi... 13 Kasım 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Koronavirüs aşısının borsaya etkisi... 13 Kasım 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2020 08:34 | Son Güncelleme

13 Kasım 2020 Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda hangi haberlerin yayınlandığı araştırılıyor. Borsa İstanbul'da yayınlanan güncel haberler nedir yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İzmir depremi ardından ABD'de yapılan başkanlık seçimi ve aşının bulunması haberi borsayı nasıl etkileyecek merak ediliyor. İşte 13 Kasım KAP haberleri ve şirketlerin halka arz açıklamaları...

Koronavirüs aşısının borsaya etkisi... 13 Kasım 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Almanya'dan gelen aşı haberi piyasaları etkilemişti. Rusya'da yüzde 92 oranında etkileyen koronavirüs açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden affının kabulünün ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın olması borsada etkili olacak mı? Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de yaşanan acı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken depremin borsadaki bazı hisselere nasıl etki edeceği araştırılıyordu. 3 Kasım itibari ile ABD Başkanlık Seçim yarışı küresel piyasalarda etkili olurken, Borsa İstanbul'da Joe Biden'ın başkanlığı nasıl karşılacak araştırılıyor. ABD başkanlık yarışı net sonuçlara ulaşmasa Demokratçilerin adayı yarışı Joe Biden önde götürüyor. Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 13 Kasım 2020 Cuma son eklenen KAP haberleri..

13 KASIM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 13 Kasım KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor.

ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu.. Mavi Dalga nedir, piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi?ABD seçimlerinde Mavi Dalga senaryosu.. Mavi Dalga nedir, piyasaları nasıl etkiler? Mavi Dalga gelirse dolar düşer mi?

13 KASIM 2020 CUMA KAP HABERLERİ

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Son dakika kap şirket haberleri

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
50D sorunu kadrosu gündem oldu!50D sorunu kadrosu gündem oldu!
Altın tekrar tırmanışta!Altın tekrar tırmanışta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Aşı ülkelere dağıtılırsa altın ne olur?
Aşı ülkelere dağıtılırsa altın ne olur?
Türk Lirası için tahminini güncelledi!
Türk Lirası için tahminini güncelledi!
Yükselişe geçti!
Yükselişe geçti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
7 bin liraya aldı, 70 bin liraya sattı!
7 bin liraya aldı, 70 bin liraya sattı!
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Altın fiyatlarında sert düşüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları düştü! Kuyumcularda satışlar arttı
Altın fiyatları düştü! Satışlar arttı
Yapılandırılan borçlar listesi 2020... SGK prim, KYK ve vergi borçları yapılandırması ne zaman başlayacak? Yapılandırma da dikkat edilecekler!?
Yapılandırmada dikkat edilecekler!
KYK borcu yapılandırma hesaplama... 2020 KYK borcu affı faizler siliniyor! KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu
KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma!
Evde bakım aylığı yatıyor... 13 Kasım 2020 Cuma evde bakım parası yatan iller listesi! Kasım ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?
Ödemeler devam ediyor!
İşte gümüşün son fiyatı... 13 Kasım 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! Gram gümüş ne kadar, yükselir mi?
Gümüş yükselişe geçti!
Twitter'da 50D sorunu isyanı... 2547 sayılı kanun nedir? Akademide 50 D kadrosu nedir? İşte 50D sorunu kadrosu...
50D sorunu kadrosu gündem oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.