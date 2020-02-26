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Koronavirüs, ikinci el teknoloji piyasasını vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, İzmit’te ikinci el cep telefonu ve bilgisayar teknik servisleri sarstı. Yeni malzeme alamayan cep telefonu ve bilgisayar teknik servisleri, stoktaki ürünleri zamlı fiyatlardan satmak zorunda kalıyor.

Koronavirüs, ikinci el teknoloji piyasasını vurdu

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs, teknolojik ürün piyasasını da etkiledi. Çoğunluğu Çin malı olan cep telefonu ve bilgisayar yedek parçalarının, Çin’deki fabrikaların çalışmaması nedeniyle getirilememesi esnafı zor durumda bıraktı. Stoktaki ürünlerini zamlı fiyatlardan satmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, yakın zamanda stokların bitmesi ve yeni ürün gelmemesi sebebiyle piyasanın durmasından endişeli. Bazı müşterilerin Çin malı ürünlere dokunmaya bile çekindiğini söyleyen esnaf, gün geçtikçe piyasanın daha da yavaşladığını belirtti.

'MALZEME ÜRETİLMEDİĞİ İÇİN TÜRKİYE’YE GELMİYOR'

Cep telefonu yedek parça dükkanı işletmecisi Yunus Akgül, "Ülkemizde genel olarak bu tür malzemeler yurt dışından geldiği için, özellikle Çin’den geldiği için oradaki fabrikalar açılmadığından dolayı bize de malzeme gelmiyor şu anda. Şu an Çin’de gümrükler kapalı, fabrikalar açılmıyor ve sürekli erteleniyor. Ne zaman açılacağı belli değil. O yüzden malzeme üretilmediği için Türkiye’ye de gelmiyor şu anda. Şu an biten malzemelerin yerine koyabileceğimiz ürün yok. Maalesef fiyatlar da yükseliyor. Firmaların elindeki malzeme bitiyor ama devamı gelmediği için satış olmuyor. Dolayısıyla giderler aynı kaldığı için bu durum fiyatları etkiliyor. Kar marjını daha yüksek tutmak zorunda kalıyor. Esnaf kendini bu şekilde dengelemeye çalışıyor. Virüsün çıkmasından dolayı halen üretime geçmediler. Sektör halen tam olarak açılmadı. O yüzden yılbaşından beri malzeme gelmiyor" dedi.

'1,5 AY SONRA BÜYÜK SIKINTILAR OLACAK'

Bilgisayar teknik servisi işleten Furkan Yıldız da, "Çin’de yayılan virüs Türkiye’ye ilk etapta ekonomik olarak etki sağladı. Tabii ki sağlık açısından virüs henüz ülkemizde değil, fakat Çin’den gelen ürünlerde ciddi fiyat artışları söz konusu. Bu durum ekonomiye de yansıyor. Son zamanlarda işlerin nispeten düşmesi koronavirüs salgınının en büyük etkilerinden biri. İlk etapta bu dönem için baktığımızda, şu an için ürün alabiliyoruz. Şu anda bir problem yok. Ama bundan 1 veya 1,5 ay sonrasına söz veremiyoruz. Çünkü Çin’deki üretimler durdu. Üretim durunca mevcut stoktan harcamamız gerekecek. Mevcut stok da tükenince bir sıkıntı doğacak. Yani 1 ay ya da 1,5 ay sonrasına büyük sıkıntılar olacağını öngörebiliyoruz. Benim daha önce 250 TL’ye sattığım bir ekran şu anda 350 TL civarında seyrediyor" diye konuştu.

'YENİ ÜRÜNLER 6- 7 AY SONRA GELECEK'

Bilgisayar yedek parçaları satan Halil İbrahim Kahraman ise şöyle konuştu:

"Koronavirüs nedeniyle satışlarımız zaman zaman etkileniyor. Müşterilerimiz arasında Çin malı olduğu için almakta tereddüt edenler bile oluyor. Şu an elimizde ürün var. Fakat toptancılardan duyduğumuz kadarıyla, yeni mallar 6-7 ay sonrasında gelecek. O yüzden şu anda fiyatlarına zam yapan firmalar var. Henüz kesin, net bir şey yok. Yavaş yavaş etkisini göreceğiz, hatta görmeye de başladık. Ürünleri eline almaya çekinen insanlar var. Bize gelip, ‘Bu ürün Çin malı mı?’ diye soranlar oluyor. Biz de, ‘Elimizde Çin malı olmayan mal yok’ dediğimiz zaman çekiniyorlar. Stoklar tabii ki biter ama bitmesi biraz zaman alır. Toptancılar mallara çok zam geleceğini söylüyorlar. Zam yapan firmalar bizi uyarıyorlar, ‘Malınıza sahip çıkın. Fiyatı 2 dolarsa siz 4 dolardan veya 3 dolardan satın’ diye bize tembih ediyorlar."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, cep telefonu,

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