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Koronavirüs önlemleri! Ekmek satışında yeni dönem

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 14:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, fırınların ekmek ve ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecekleri belirtildi.

Koronavirüs önlemleri! Ekmek satışında yeni dönem

Koronavirüs önlemleri kapsamında, fırınlardan ekmek satışına bakanlık tarafından ambalaj şartı getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden ilgili kurumlara gönderilen genelgede, virüs önlemleri kapsamında, ekmeklerin artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacağı duyuruldu. İlgili kurumlara gönderilen genelgede, corona virüs salgınının devam ettiği süre içinde, bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri belirtilen 3 çeşitte satılabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, ambalaj malzemesi içerisinde, ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetinin bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.’’

PAZAR VE SEYYARDA EKMEK SATIŞINA KISITLAMA

Öte yandan pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacağı da belirtilerek, ''ambalaj malzemesine konulmamış ürünler, sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacaktır’’ denildi.

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Anahtar Kelimeler:
ekmek, Tarım ve Orman Bakanlığı,

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
10 gün öncesine kadar birşey yoktu, ne zaman İMF 1 trilyon dolar kredi vereceğiz dedi. Bizim ülke alarma geçti. Ülke ekonomisi neredeyse batık, düşünsenize ülke cumhurbaşkanı çıkıp 2 ay herkes evden çıkmasın kira , elektrik, internet, su , doğalgaz faturaları 2 ay devlet tarafından karşılayacak bile diyemedi. YAzıklar olsun.... Ülkenin içi boşalmış maalesef
çok güzel olur
Bence sadece fabrikasyon ekmekler sarılmalı çünkü mahalle fırınlarında ekmeklere elle şekil veriliyor poşete ve ambalaja da elle koyacaklar ben 14 gündür evde ekmek bazlama vs kendim yapıyorum forumlar kapatılmalı ve onlara kapalı oldukları günler için destek verilmeli
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