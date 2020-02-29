Koronavirüs salgını ekonomiyi felç edebilir

Borsalar düşüşte. Uzmanlar salgının ihracat ve tedarik zincirlerinde neden olabileceği “vahim sonuçlar” konusunda uyarıyor.Yeni koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu salgının dünya ekonomisine etkileri, 2008 yılında finans devi Lehman Brothers’ın iflasıyla birlikte yaşanan değişim sürecini akıllara getiriyor. İnsanlar finans sisteminde yaşanan çöküş ile birlikte, birdenbire, finans sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu anlamıştı. Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden (IfW) Gabriel Felbermayr'a göre, şimdi de yeni koronavirüs salgını ile şirketler, küresel üretim sisteminin ne kadar kırılgan olduğu gerçeği ile yüz yüze geliyor. Finans krizinin, şirketlerin finansal yapılarını gözden geçirerek banka kredilerine bağımlılıklarını azaltmalarına yol açtığını hatırlatan Felbermayr, koronavirüs salgınının da benzer bir değişim sürecini tetikleyebileceği görüşünde. Ekonomist Felbermayr, şirketlerin üretim merkezlerini yeniden Avrupa'ya taşıyarak, mesafeleri kısaltıp, üretim zincirlerinin dayanıklılığını artırmaya yönelebileceğini söyledi.

Oyun kurallarında değişim Koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için alınan seyahat kısıtlaması, işletmelerin kapatılması gibi önlemlerden özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren, ihracata bağımlı şirketler zarar görüyor. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, salgının Çin'e olan "sorumsuzca ve akılsızca bağımlılığı” gözler önüne serdiğine dikkat çekerek, bu sürecin küreselleşmenin oyun kurallarında değişime yol açabileceğini kaydetti. Le Maire, özellikle sağlık ve otomotiv endüstrisindeki tedarik zincirinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, "İlaç etken maddeleri için yüzde 80 hatta yüzde 85 oranında Çin'e bağımlı olmayı sürdüremeyiz” açıklamasını yaptı. Çin'deki Avrupa Ticaret Odası Başkanı Jörg Wuttke, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin "tahminlerinin ötesinde” olduğunu aktardı. "Bana dört bir yandan yardım çığlıkları ulaşıyor” diyen Wuttke, Çin'de faaliyet gösteren çok sayıdaki orta ölçekli şirketin iflasın eşliğinde olduğu bilgisini paylaştı.

Sevkiyatlar tehlikede Salgın nedeniyle, Cosco ve Maersk gibi büyük deniz nakliyat şirketleri faaliyetlerini, nakliyatlarını sınırlandırmak zorunda kaldı. "Bunun sonucunda yakında Avrupa'daki çok sayıda ürün yavaş yavaş temin piyasada bulunamayacak” diyen Rutte, bunun Mart ayı itibariyle başta ilaç sanayisi olmak üzere pek çok sektörü etkileyebileceğini kaydetti. DW'ye konuşan Federal Malzeme Yönetimi, Satın Alma ve Lojistik Birliği'nin (BME) Çin Sorumlusu Riccardo Kurto, pek çok şirketin tedarik zincirindeki aksamaların tespiti ve önlem alınması için özel birimler oluşturduğunu anlatırken, "Kimi şirketler bize Çin üreticilerle birlikte acil eylem planı geliştirdikleri, bu yolla yaşanacak tedarik ve teslimat sıkıntısının aşılmaya çalışıldığı bilgisini aktarıyor” diye konuştu. İlave kargo uçuşları planlanıyor Lufthansa Cargo şirketinin sözcüsü Çin'e ilave nakliye uçuşları öngörüldüğünü, 1 Mart itibarıyla haftada 8 kargo uçuşu gerçekleştirileceğini duyurdu. Lufthansa, koronavirüsü nedeniyle Çin'e yolcu uçuşlarını durdurmuştu. Kargo şirketi haftada 15 olan Çin'e gidiş-dönüş uçuşlarını önce haftada beşe düşürmüş ardından yediye çıkartmıştı.