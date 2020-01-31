Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de henüz tespit edilememesine rağmen iç piyasada maske satışlarını artırdı. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kalem İş Güvenliği firmasının sahibi Furkan Başaran, "Türkiye’de maske stokları tükenmiş durumda. İmalatçılar şu an teslimatlar için 8 hafta sonrasına zaman veriyorlar. Pazar günü dahil 3 vardiya üretim yapılıyor. Yıllık Türkiye’de 150 milyon adet civarı cerrahi maske ve toz maskesi üretimi var. Şu an Çin’den yayılan koronavirüs sebebiyle yıllık üretimi tek seferde sipariş edenler var. Üreticilerin tamamı siparişleri yetiştirmeye çalışıyor." diye konuştu. Virüsün nasıl bir virüs olduğunu bilmediklerinden dolayı hangi maskenin koruyuculuk sağlayacağını söyleyemediklerini vurgulayan Başaran, "Amerikan standardı olan n95 ve Avrupa standardı olan n149 tipi maskelerin koruduğu iddia ediliyor. Bazı kurumlar yurt dışına seyahat edeceklere n149 tipi maske kullanmayı tavsiye ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin markası ve belgesi olan maskelerden almaları gerektiğini hatırlatan Başaran, şunları söyledi: "Yerli maskelerde fiyat 10-15 TL civarında. N95 standardına uygun ithal maskelerin fiyatı ise 25 TL’den 60 liraya kadar çıkıyor. İthal maskeler ile yerli maskeler arasında bir fark yok. Sadece ithalde vergilendirmeden dolayı bir fiyat farkı çıkıyor. Belgelendirilmiş yerli maskeleri tüketiciler güvenle kullanabilirler. Yerli üretim Türkiye’de gayet iyi durumda ve her geçen gün daha iyiye gidiyor. Maske satışlarının patlamasından dolayı biz maske tedarik etmek için fiyat sorduğumuzda normal fiyatın 2-3 katı fiyat söyleniyor. Çin’de medikalcilerin, eczanelerin ve bu maskenin satıldığı yerlerde çok uzun kuyrukların oluştuğunu biliyoruz." - "Türkiye'ye yayılırsa mağduriyet yaşanabilir" Koronavirüsün Türkiye'de henüz görülmediğini belirten Başaran, "Şüpheli hastalarda yapılan tetkiklerde Sağlık Bakanlığı virüse rastlanmadığını açıkladı. Allah muhafaza ülkemize eğer yayılırsa şu an maske stokumuz yok. Bu yüzden çok ciddi sıkıntılar çekebiliriz. Karaborsa başlar ve vatandaşlarımız mağdur olabilir." şeklinde konuştu.