FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koronavirüs sonra talep patladı! Propolis litresi 10 bin liradan alıcı buluyor

Koronavirüs sonra talep patladı! Propolis litresi 10 bin liradan alıcı buluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2021 09:32 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıların çiçeğin yaprak, sap ve öz sıvılarından topladıkları macun şeklinde olan ve bağışıklık sistemini güçlü tutan ‘propolis’in litresi 10 bin TL'den satılıyor. Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolis, son 10 yılda çok tüketilen arı ürünlerinin başında gelmeye başladı.

Koronavirüs sonra talep patladı! Propolis litresi 10 bin liradan alıcı buluyor

Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Antibiyotik özelliğe sahip ve bağışıklık sistemini güçlü tutan propolis, vatandaşlar tarafından büyük rağbet görmeye başladı. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Arıcılık Eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi, “Her yıl temmuz ve ağustos aylarında Toros Dağları’nın 2000 rakımdan yükseklerde arı kovanlarından elde edilen propolisler, aralık- ocak- şubat aylarında bir dizi işlemlerden geçirilerek sıvılaştırılıyor. Sıvılaştırılan propolisin litresi şu anda 10 bin TL’den satılıyor. Son 10 yıl öncesine kadar bilinmeyen ve hatta atık diye arıcılar tarafından kullanılmayan propolis maddesi, şu anda vatandaşlar tarafından en çok tüketilen arı ürünleri arasında yerini aldı. Covid- 19 salgını nedeniyle propolise olan talep geçtiğimiz yıla oranla yüzde bin oranında arttı diyebiliriz" dedi.

1e3584f642931bf2fc877da7709f557a

PROPOLİS HAZIRLARKEN DİKKATLİ OLUNMALI

Propolislerin kovanların dezenfektanı olduğunu belirten Mavi, “Arının ürettiği yaklaşık 15 üründen biri olan propolise kovanların dezenfektanı da diyebiliriz. Arıların kovanlara ve tuzaklara yaptıkları propolislerin çok hijyenik bir ortamda kazıma yöntemi ile alınması gerekiyor. Propolisleri güneşte kuruttuktan sonra dünya standartları olan 30 gram propolise iki katı etil alkol veya zeytinyağı katılarak çözülür. Bu karışım yaklaşık 20- 25 gün boyunca sıvı haline gelene kadar çalkalanır ve hazır hale getirilir. Daha sonra sıvı halde olan propolisler, süzgeçten geçirilerek küçük şişelere aktarılıp, kullanıma hazırlanır. Propolisi hazırlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Karışıma yeteri kadar propolis konulması çok önemlidir" diye konuştu.

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

Mavi, “Son zamanlarda Covid- 19 salgın hastalığı nedeniyle insanların büyük talep gösterdiği propolis, bu yıl satış rekoru kırdı diyebiliriz. Propolisin insan vücuduna saymakla bitmeyen faydası var. En önemlileri; kanser, mide rahatsızlığı, ağız içi yaralar, diş eti rahatsızlıkları, mide rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı ve hücre yenileme gibi büyük faydası olan bir madde. Onun için daha önceki yıllarda satmakta zorlandığımız propolis talebine bu yıl yetişemiyoruz. Sıvı halde litresi 10 bin liradan alıcı bulan propolis, günde insan kilosunun onda biri kadar damla şeklinde tüketilerek alınabilir” ifadesini kullandı.

PROPOLİS ÜRETİCİSİ MUTLU

Erdemli’de arıcılık ile uğraşan ve propolis satışı yapan Rukiye Yılmaz ise “Yaklaşık 2 yıldır arıcılık ile uğraşıyorum. Daha önceleri bal satışı yapıyorduk ama bu yıl propolis üretimi de yapıyoruz ve gerçekten çok büyük talep var. Şu anda talebe yetişemiyoruz ve satışlarımızdan çok mutluyuz. Herkese şifa kaynağı olan propolisi tüketmeyi tavsiye ederim” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?Gelir vergisi nedir? Beyanname ne zaman verilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü
Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü
İstanbul'da kanlı pusu! Kardeşinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular
İstanbul'da kanlı pusu! Kardeşinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular
Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar
Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar
'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız'
'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız'
Altın düşüyor mu? Şimdi altın alınır mı?
Altın düşüyor mu? Şimdi altın alınır mı?
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?
2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Tat Gıda'dan flaş satış kararı!
Tat Gıda'dan flaş satış kararı!
Dolarda hızlı düşüş sürüyor!
Dolarda hızlı düşüş sürüyor!
2021 başında yapılması planlanan zam ertelendi
2021 başında yapılması planlanan zam ertelendi
Okuyucu Yorumları 2 yorum
kazık atmayın millete 10000 TL nedir ya,komşumuz bulgaristan dan aldım geçen hafta saf kilo 750-800 geliyor,daha önce 300 -350tl alıyordum fakat paramızTL eridiği içi bu kadar yüksek çıkıyor,bizim ülkede her şey fırsatçılık...
fırsatcilar 10 bin nedir ya.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu
Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu
Gram altın ne kadar? 10 Ocak altın fiyatları ne kadar? İşte Kapalıçarşı'da son durum
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız
'Türkiye-Nahçıvan doğal gaz imalatının inşaatına süratle başlayacağız'
2021 ehliyet harcı ne kadar? 2021 Pasaport harçları ne kadar oldu? Ehliyet kursları açıldı mı? İşte ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı
2021 ehliyet harcı ne kadar?
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
Latin Amerika'da 4 Ülkede Asgari Ücret Türkiye'dekinden Yüksek
Latin Amerika'da 4 Ülkede Asgari Ücret Türkiye'dekinden Yüksek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.