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Goldman Sachs, JP Morgan ve Citigroup'un ardından UBS'de kripto para adımı atıyor

11.05.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Goldman Sachs, JP Morgan ve Citigroup'un ardından İsviçreli UBS de yüksek profilli müşterilerine kripto para yatırım hizmeti sunmayı planlıyor

Goldman Sachs, JP Morgan ve Citigroup'un ardından UBS'de kripto para adımı atıyor

UBS, gelen talep üzerine varlıklı müşterilerine kripto para yatırım hizmeti sunmayı planlıyor.

Bloomberg News’in haberine göre, İsviçreli banka kripto varlıkları müşterilerine sunmak için birçok alternatif üzerinde düşünüyor. Üçüncü parti araçlar üzerinden yatırım yapma planı değerlendirilirken, herhangi bir yatırım hizmeti sadece varlıklı ufak bir müşteri kesimine sunulacak.

UBS’in CEO’su Ralph Hamer he maliyetleri düşürmek hem de operasyonları dijitalleştirmek için çalışıyor. Varlıklı müşterilerine daha fazla ürün satabilmek için yapay zeka çözümlerini kullanmayı düşünen Hamer, bankada teknolojiye ayrılan harcama bütçesini de artırıyor.

DEV BANKALAR DA DUYURU YAPMIŞTI

Goldman Sachs, Citi ve JP Morgan da müşterilerinin talebi üzerine kripto varlık hizmetlerine başlayacaklarını duyurmuştu.

JP Morgan bu yaza kadar müşterilerine Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlarken, Goldman Sachs yatırımcılarına Bitcoin türev enstrümanları sunmaya başladı. Spot kripto para piyasasında bulunmayan kurum herhangi bir duyuru yapmadan ilgili türev enstrümanları yatırımcıların kullanımına açmıştı.

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