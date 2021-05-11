Goldman Sachs, JP Morgan ve Citigroup'un ardından UBS'de kripto para adımı atıyor

UBS, gelen talep üzerine varlıklı müşterilerine kripto para yatırım hizmeti sunmayı planlıyor.

Bloomberg News’in haberine göre, İsviçreli banka kripto varlıkları müşterilerine sunmak için birçok alternatif üzerinde düşünüyor. Üçüncü parti araçlar üzerinden yatırım yapma planı değerlendirilirken, herhangi bir yatırım hizmeti sadece varlıklı ufak bir müşteri kesimine sunulacak.

UBS explores how to offer wealthy customers access to crypto in response to client demand https://t.co/PqzPCUH3Qa — Bloomberg Crypto (@crypto) May 10, 2021

UBS’in CEO’su Ralph Hamer he maliyetleri düşürmek hem de operasyonları dijitalleştirmek için çalışıyor. Varlıklı müşterilerine daha fazla ürün satabilmek için yapay zeka çözümlerini kullanmayı düşünen Hamer, bankada teknolojiye ayrılan harcama bütçesini de artırıyor.

DEV BANKALAR DA DUYURU YAPMIŞTI

Goldman Sachs, Citi ve JP Morgan da müşterilerinin talebi üzerine kripto varlık hizmetlerine başlayacaklarını duyurmuştu.

JP Morgan bu yaza kadar müşterilerine Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlarken, Goldman Sachs yatırımcılarına Bitcoin türev enstrümanları sunmaya başladı. Spot kripto para piyasasında bulunmayan kurum herhangi bir duyuru yapmadan ilgili türev enstrümanları yatırımcıların kullanımına açmıştı.



