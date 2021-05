Goldman Sachs, JP Morgan ve Citigroup'un ardından UBS'de kripto para adımı atıyor

UBS, gelen talep üzerine varlıklı müşterilerine kripto para yatırım hizmeti sunmayı planlıyor.

Bloomberg News’in haberine göre, İsviçreli banka kripto varlıkları müşterilerine sunmak için birçok alternatif üzerinde düşünüyor. Üçüncü parti araçlar üzerinden yatırım yapma planı değerlendirilirken, herhangi bir yatırım hizmeti sadece varlıklı ufak bir müşteri kesimine sunulacak.

